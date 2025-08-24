Ô tô đỗ trong tầng hầm: Rủi ro khi ngồi trong xe bật điều hòa

Nhiều người dùng ô tô tại Việt Nam thường có thói quen ngồi trong xe đóng kín cửa và bật điều hòa để nghỉ ngơi, đặc biệt là tài xế lái taxi công nghệ hay xe dịch vụ. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro khi ngồi trong ô tô, đặc biệt là khi xe đỗ trong không gian kín như tầng hầm các trung tâm thương mai, bãi đỗ xe tại sân bayhay các khu chung cư. Việc không khí lưu thông kém, khói bụi có thể dẫn đến tình trạng ngạt thở hoặc nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Anh Nguyễn Tiến Việt, một tài xế lái taxi công nghệ tại TP.HCM cho biết: "Do đặc thù công việc phải lái ô tô đưa đón khách hàng ngày nên tôi thường tranh thủ đóng cửa, bật điều hoà để nghỉ ngơi hay chợp mắt một lúc những khi đỗ xe ở bãi đỗ xe. Việc ngủ từ 15 - 20 phút dù ngắn nhưng cũng phần nào giúp cơ thể được nghỉ ngơi, tinh thần tỉnh táo hơn để lái xe".

Ngồi trong xe đóng kín cửa và bật điều hòa để nghỉ ngơi thường tiềm ẩn nhiều rủi ro đến sức khoẻ, tính mạng Ảnh: B.H

Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành việc đóng cửa, bật điều hoà và ngồi hay ngủ trong ô tô đặc biệt khi ô tô đỗ trong tầng hầm hay các khu vực kín gió thường tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khoẻ con người cũng thậm chí đe dọa đến an toàn tính mạng.

Rủi ro khi ngồi trong ô tô do khí thải độc hại

Đầu tiên, khi ô tô đỗ trong tầng hầm hay không gian kín, dù tô đóng kín cửa, bật điều hoà ngồi trong xe nghỉ ngơi vẫn có thể hít phải khí thải độc hại. Theo đó, hầm đỗ xe thường có nhiều loại xe, việc dừng đỗ hay khởi động sẽ tạo ra khí thải, khói bụi đặc biệt là khí thải chứa carbon monoxide (CO) sẽ phát ra. Trong không gian tầng hầm kín, lượng khí độc này có thể tích tụ nhanh chóng. Khí CO không màu, không mùi, khiến người trong xe khó nhận biết.

Ngay cả khi đóng kín cửa, bật điều hoà ngồi trong xe, khí thải từ môi trường xung quanh vẫn có thể lọt vào cabin Ảnh: B.H

Ngay cả khi đóng kín cửa, bật điều hoà ngồi trong xe, khí thải từ môi trường xung quanh vẫn có thể lọt vào cabin thông qua các lỗ thông gió của điều hòa đang hoạt động hay trường hợp người dùng để chế độ lấy gió ngoài nhưng không chú ý. Nếu vô tình hít phải khí thải, khói bụi đặc biệt là khí thải chứa carbon monoxide với nồng độ cao, người ngồi trong xe có thể chóng mặt, buồn nôn, thậm chí bất tỉnh và tử vong. Do đó, trong những trường hợp này, người dùng ô tô nên chú ý đến việc chọn chế độ lấy gió của hệ thống điều hoà.

Rủi ro cháy nổ do không gian kín

Tầng hầm các khu thương mại, chung cư… thường tập trung nhiều ô tô, xe máy, đồng thời hệ thống thông gió không phải lúc nào cũng hoạt động hiệu quả. Khi nhiều phương tiện cùng nổ máy, khí thải tăng cao không chỉ gây ô nhiễm mà còn tạo điều kiện cho nguy cơ cháy nổ nếu xuất hiện tia lửa điện hoặc sự cố kỹ thuật từ xe.

Tuyệt đối không nên bật điều hòa ngồi trong xe khi xe đỗ lâu trong tầng hầm hoặc khu vực kín gió Ảnh: B.H

Trong tình huống khẩn cấp, việc thoát hiểm ở tầng hầm cũng khó khăn hơn so với khu vực ngoài trời, khiến rủi ro càng nghiêm trọng.

Trước những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro đến an toàn, sức khỏe người dùng các chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không nên bật điều hòa ngồi trong xe khi xe đỗ lâu trong tầng hầm hoặc khu vực kín gió. Nếu cần nghỉ ngơi trong xe, người lái nên tìm nơi thoáng đãng, ngoài trời. Đồng thời, cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống ống xả, đảm bảo khí thải không rò rỉ vào khoang lái.