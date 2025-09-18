Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đường đứt gãy, cô lập 2 thôn vùng cao Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
18/09/2025 06:14 GMT+7

Tuyến đường huyết mạch nối QL9 dẫn vào thôn Cát và thôn Trỉa (xã Hướng Phùng, Quảng Trị, trước đây thuộc xã Hướng Sơn, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện 6 điểm đứt gãy, có nơi sâu tới hơn 20 m, đẩy hàng trăm hộ dân vào tình cảnh bị cô lập…

HỌC TRÒ LỘI BỘ, SẢN PHỤ NGUY NAN

Tuyến đường nối từ Km 27, QL9 vào 2 thôn Cát, Trỉa dài hơn 20 km là lối lưu thông chính của gần 200 hộ dân với hơn 800 nhân khẩu, nhưng nhiều năm qua liên tục hư hỏng, sạt lở nặng nề. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên toàn tuyến hiện có tới 6 điểm đứt gãy hoàn toàn. Đoạn cạn nhất rộng khoảng 5 m, đoạn sâu nhất tạo thành vực hơn 20 m, khiến người dân không thể qua lại. Đặc biệt, bão số 5 và số 6 vừa qua khiến tình trạng xuống cấp của tuyến đường càng thêm nghiêm trọng. Mỗi khi mưa lớn, con đường lại ngập sâu, chia cắt và cô lập toàn bộ khu dân cư. "Đường sập hết rồi, bà con không đi được nữa. Có phụ nữ sinh dọc đường, không đến viện kịp nên đã tử vong. Chỉ riêng ở đây đã có 2 trường hợp đau lòng như vậy", ông Hồ Văn Phôn (thôn Cát) chua xót kể.

Đường đứt gãy, cô lập 2 thôn vùng cao Quảng Trị- Ảnh 1.

Tuyến đường nối từ Km 27, QL9 vào thôn Cát và thôn Trỉa dài hơn 20 km có tới 6 điểm đứt gãy hoàn toàn

Thôn Cát và thôn Trỉa bị cô lập vì đường đứt gãy

Thôn Cát và thôn Trỉa bị cô lập vì đường đứt gãy

Nhiều điểm đứt gãy trầm trọng dọc tuyến đường, người dân không thể đi lại

Nhiều điểm đứt gãy trầm trọng dọc tuyến đường, người dân không thể đi lại

Không chỉ tính mạng bị đe dọa, tình hình phát triển kinh tế của 2 thôn cũng bị kìm hãm. Ông Hồ Văn Tình, Trưởng thôn Cát, bày tỏ: "Việc lưu thông hàng hóa gần như bế tắc. Nông sản, lâm sản khó đưa ra ngoài, đời sống bà con ngày càng khó khăn". Người dân nơi đây chủ yếu trồng rừng, chăn nuôi và canh tác lúa. Thế nhưng, giao thương ách tắc khiến sản phẩm làm ra chỉ quanh quẩn tự cung, tự cấp. Suốt 4 năm qua, mỗi mùa mưa bão là một lần người dân rơi vào cảnh "bế quan tỏa cảng", cầm cự với số lương thực ít ỏi dự trữ.

Học sinh cũng là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề. Để đến trường, nhiều em phải leo núi, băng rừng gần 10 tiếng đồng hồ. Hành trình gian nan ấy khiến việc học tập trở thành thử thách quá lớn với trẻ em vùng cao.

Đường đứt gãy, cô lập 2 thôn vùng cao Quảng Trị- Ảnh 4.

Để di chuyển, người dân phải lái xe máy trên những tuyến đường tự phát, dọc bờ suối

CẦN KHÔI PHỤC ĐỂ DÂN THOÁT NGHÈO

Chính quyền địa phương đã nhiều lần tìm cách khắc phục tình trạng nói trên. Ông Hồ Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hướng Phùng, cho biết lãnh đạo xã đã chỉ đạo lực lượng dân quân, kết hợp Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 mở đường tạm, lối mòn để người dân đi lại bằng xe máy. "Nhưng về lâu dài, rất cần tỉnh và các ngành quan tâm đầu tư khôi phục tuyến đường này, vì đây là con đường huyết mạch cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo", ông Vinh nói.

Trước đây, H.Hướng Hóa (cũ) từng bố trí nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng, nhưng vì nhiều lý do, dự án vẫn chưa được triển khai. Trong khi đó, vùng Cát, Trỉa có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, kinh tế rừng và nông nghiệp hàng hóa. Song tất cả vẫn chỉ dừng lại ở "tiềm năng", khi con đường duy nhất nối liền với bên ngoài đang từng ngày bị thiên tai rình rập, thậm chí "nuốt chửng".

Việc khôi phục tuyến đường không chỉ mang ý nghĩa giao thông mà còn là "chìa khóa" mở lối thoát nghèo cho hàng trăm hộ đồng bào nơi đây. Trong khi chờ đợi dự án chính thức, người dân vùng Cát, Trỉa vẫn phải tiếp tục gồng mình chống chọi, sống trong nỗi lo âu mỗi mùa mưa bão lại đến. 

Đường hư hỏng nặng

Đường hư hỏng nặng

Đường Thới Hòa, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM, xuống cấp nghiêm trọng, lòng đường bị bong tróc lớp nhựa và trũng nhiều chỗ tạo thành hố sâu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông ( ảnh ).

Đường hư hỏng nặng

Bức xúc vì đường hư hỏng nặng

