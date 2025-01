Bức xúc vì đường hư hỏng nặng

Đoạn đường thuộc dự án Hai Bà Trưng - Ngô Sỹ Liên trở thành ao sau mưa lớn ẢNH: HẢI PHONG

Tại TP.Quảng Ngãi có nhiều tuyến đường cũng đang xuống cấp trầm trọng. Cụ thể, tuyến đường Hoàng Văn Thụ, chạy qua P.Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) và thôn Điền Chánh (xã Nghĩa Điền, H.Tư Nghĩa) xuất hiện các vết nứt, ổ gà khắp nơi. Nhiều đoạn đường làm bằng đá cấp phối bị hư hỏng nặng, sau mỗi trận mưa, con đường trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông.

Tương tự, đoạn đường thuộc dự án Hai Bà Trưng - Ngô Sỹ Liên, một trong hai đoạn của dự án tuyến đường Chu Văn An nối dài, do UBND TP.Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2016, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, do vướng mắc giải phóng mặt bằng và nhiều sai phạm, sau gần 9 năm, đoạn đường dài 876 m này vẫn chưa hoàn thiện. Nắng bụi, mưa bùn tiếp tục là nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông và cư dân sống dọc tuyến đường.