Dân bức xúc vì doanh nghiệp chậm sửa chữa đường hư hỏng

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân trên đường Điện Biên Phủ (KP.1, P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn) gặp khó khăn khi con đường này xuống cấp nghiêm trọng. Vào những ngày nắng, đường bụi ngập trời, còn mưa thì lầy lội khó đi. Nhiều gia đình phải khóa cửa nhà đi nơi khác vì môi trường ô nhiễm nghiêm trọng.



Đường Điện Biên Phủ (TP.Quy Nhơn) bị hư hại nghiêm trọng khiến người dân bức xúc

Theo người dân, tuyến đường Điện Biên Phủ, đoạn từ kho vật tư bưu điện (VNPT Bình Định) đến cổng dự án Khu đô thị - Du lịch - Thể thao hồ Phú Hòa (Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc), dài khoảng 150 m, bề rộng lòng đường 6 m. Trước đây, các phương tiện có trọng tải lớn thường xuyên ra vào vận chuyển đất, đá, vật tư thi công các dự án của Tập đoàn Phúc Lộc, dẫn đến tình trạng mặt đường hư hỏng nhưng không được sửa chữa. Bức xúc với tình trạng trên, người dân đã từng tổ chức chặn xe không cho lưu thông. Sau đó, Tập đoàn Phúc Lộc có đổ bê tông lại mặt đường nhưng được một thời gian lại tiếp tục hư hỏng. Đến nay, dù đã nhiều lần phản ánh nhưng vẫn chưa được khắc phục. Bà N.T.T (60 tuổi) chia sẻ: "Đoạn đường này trước đây xe dự án thường xuyên qua lại. Rất nhiều lần chúng tôi ý kiến đối với chính quyền địa phương nhưng đến nay việc hư hỏng này chưa được khắc phục. Việc này gây ra nhiều nguy hiểm cho người đi đường, chính bản thân tôi cũng từng bị té một lần, bây giờ còn sẹo ở chân".

Theo ông Phan Tấn Vũ, Chủ tịch UBND P.Đống Đa (TP.Quy Nhơn), trước đây, phương tiện tham gia giao thông và xe tải chuyên chở đất, đá (vượt trọng tải cho phép) phục vụ các công trình qua lại với mật độ rất lớn làm cho đường Điện Biên Phủ xuống cấp nghiêm trọng, tạo thành những hố sâu, thường xuyên xảy ra ngập úng, dễ xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông và mất vệ sinh môi trường khu dân cư.

Đến nay vẫn còn nhiều xe trọng tải lớn liên tục chạy trên đoạn đường này THANH QUÂN

"Ngày 28.3 và 16.5, UBND P.Đống Đa có báo cáo gửi UBND TP.Quy Nhơn, đề nghị chỉ đạo đơn vị chức năng cải tạo, sửa chữa đoạn đường này. Sau đó, Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, đề ra hướng khắc phục. Tuy nhiên, đến nay đoạn đường này vẫn chưa được sửa chữa", ông Vũ nói.

Ông Nguyễn Thành Tường, Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích TP.Quy Nhơn, cho biết đoạn đường Điện Biên Phủ hư hỏng mà người dân phản ánh nằm trong khu vực dự án của Tập đoàn Phúc Lộc quản lý. Do đó, doanh nghiệp phải có trách nhiệm sửa chữa. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên doanh nghiệp này chậm khắc phục, khiến người dân bức xúc. Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên đoạn đường này, trong tháng 9.2023, Ban Quản lý dịch vụ công ích TP.Quy Nhơn sẽ tổ chức sửa chữa.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND TP.Quy Nhơn cũng cho biết, sau khi sửa chữa, UBND TP.Quy Nhơn sẽ giao Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, lắp đặt biển báo cấm các ô tô tải trọng lớn, góp phần hạn chế lượng xe ra vào gây hư hỏng tuyến đường.