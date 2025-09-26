Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: 25 học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng ở trường

Thanh Lộc
Thanh Lộc
26/09/2025 12:39 GMT+7

Sau bữa ăn sáng tại trường, 25 học sinh tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) có triệu chứng đau bụng, phải nhập viện cấp cứu.

Trưa nay 26.9, thông tin từ UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết đang làm rõ nguyên nhân khiến hàng chục học sinh phải nhập viện sau khi ăn sáng tại trường.

Quảng Trị: 25 học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng ở trường- Ảnh 1.

Các học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng tại trường

ẢNH: THANH LỘC

Theo thông tin ban đầu, sau khi ăn sáng tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy vào sáng nay 26.9, nhiều em học sinh đã có biểu hiện đau bụng.

Sau đó, nhà trường đã liên hệ và phối hợp với phụ huynh đưa 25 học sinh đến các cơ sở y tế trên địa bàn để thăm khám, điều trị.

Đến thời điểm hiện tại, các học sinh vẫn đang được theo dõi, điều trị. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.



Tin liên quan

Vụ nhiều học sinh tiểu học bị đau bụng, tiêu chảy: nhà trường báo cáo gì?

Vụ nhiều học sinh tiểu học bị đau bụng, tiêu chảy: nhà trường báo cáo gì?

74 học sinh tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết, phường Linh Xuân, TP.HCM đau bụng, tiêu chảy sau bữa ăn bán trú tại trường.

Khám phá thêm chủ đề

học sinh nhập viện Quảng Trị đau bụng ăn sáng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận