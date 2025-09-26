Quảng Trị: 25 học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng ở trường

Trưa nay 26.9, thông tin từ UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết đang làm rõ nguyên nhân khiến hàng chục học sinh phải nhập viện sau khi ăn sáng tại trường.

Các học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng tại trường ẢNH: THANH LỘC

Theo thông tin ban đầu, sau khi ăn sáng tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy vào sáng nay 26.9, nhiều em học sinh đã có biểu hiện đau bụng.

Sau đó, nhà trường đã liên hệ và phối hợp với phụ huynh đưa 25 học sinh đến các cơ sở y tế trên địa bàn để thăm khám, điều trị.

Đến thời điểm hiện tại, các học sinh vẫn đang được theo dõi, điều trị. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.







