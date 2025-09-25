Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Người đàn ông nhập viện với nhánh cây đâm xuyên dưới da

Lê Cầm
25/09/2025 14:32 GMT+7

Anh N. (35 tuổi, ở Tây Ninh) nhập viện cấp cứu trong tình trạng vết thương vùng thái dương trái đang rỉ máu, đau nhức dữ dội kèm theo là một dị vật nhánh cây đâm xuyên dưới da.

Khai thác bệnh sử, ghi nhận bệnh nhân gặp tai nạn giao thông giữa đêm khuya và bị một nhánh cây đâm xuyên dưới da.

Ngày 25.9, bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Ngọc Thái Sơn (Khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An) cho biết điều đáng lo ngại là trong vết thương có một nhánh cây đâm xuyên dưới da, hướng vào trong và chếch lên trên cung mày trái. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ tổn thương động mạch thái dương nông, gây chảy máu nguy hiểm.

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa và thống nhất phương án phẫu thuật ngay trong đêm. Sau khi gây mê, ê kíp phẫu thuật bắt đầu thám sát vết thương và cẩn trọng gắp ra dị vật là một nhánh cây dài khoảng 6 cm. Ngoài ra, nhiều mảnh dằm gỗ và lá cây nằm lẫn sâu bên trong mô mềm cũng cũng được phát hiện và loại bỏ triệt để.

May mắn là dị vật chỉ dừng lại ở phần mô mềm dưới da, chưa gây tổn thương đến xương sọ hay các cấu trúc thần kinh quan trọng. Sau khi lấy dị vật ra ngoài, ê kíp phẫu thuật tiếp tục làm sạch và băng kín vết thương.

Nhờ sự can thiệp kịp thời, người bệnh nhanh chóng ổn định sức khỏe. Sau 3 ngày được chăm sóc và theo dõi tại bệnh viện, vết thương bệnh nhân đã lành tốt, không còn sưng đau và được xuất viện về nhà.

Bệnh nhân nhập viện với dị vật nhánh vây đâm xuyên dưới da

Không tự ý rút dị vật ra khỏi cơ thể

Bác sĩ Thái Sơn cho biết, hằng năm bệnh viện tiếp nhận không ít trường hợp liên quan đến dị vật dưới da như mảnh gỗ, mảnh kính, gai nhọn, kim loại… Nếu không được phát hiện và xử trí đúng cách, các dị vật này có thể tồn lưu trong mô mềm, gây viêm nhiễm, sưng đỏ, mưng mủ, sốt và để lại nhiều biến chứng nguy hiểm.

Điều quan trọng là người dân tuyệt đối không tự ý rút dị vật ra khỏi cơ thể. Trong nhiều tình huống, dị vật vô tình đóng vai trò như một "nút cầm máu" tạm thời. Nếu vội vàng rút ra, máu có thể chảy ồ ạt, đe dọa tính mạng. Ngoài ra, việc rút không đúng cách còn dễ làm tổn thương thêm mạch máu, thần kinh và khiến ca phẫu thuật trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, khi gặp tình huống tai nạn có dị vật đâm xuyên, người bệnh nên đến ngay cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và can thiệp đúng cách, an toàn.

