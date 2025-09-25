Hơn 1.000 học sinh Indonesia ngộ độc do bữa ăn học đường

Tỉnh trưởng Dedi Mulyadi của tỉnh Tây Java hôm nay 25.9 cho Reuters hay vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt nói trên đã được báo cáo tại 4 khu vực của tỉnh này.

Ông Mulyadi cho biết thêm 470 học sinh đã bị ốm ở Tây Bandung hôm 22.9 sau khi ăn trưa miễn phí, và 3 đợt bùng phát khác đã xảy ra ở đó hôm 24.9 và ở khu vực Sukabumi, ảnh hưởng đến ít nhất 580 trẻ em.

Học sinh được điều trị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bữa ăn học đường miễn phí do chính phủ tài trợ, tại một phòng khám tạm thời ở tỉnh Tây Java của Indonesia ngày 25.9 Ảnh: Reuters

"Chúng tôi phải đánh giá những người điều hành chương trình... Và điều quan trọng nhất là làm thế nào để xử lý tổn thương của học sinh sau khi ăn trưa miễn phí", ông Mulyadi nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng các bệnh viện nhỏ ở Tây Bandung đang quá tải học sinh bị ốm.

Cũng theo ông Mulyadi, các bếp ăn được giao nhiệm vụ cung cấp bữa ăn cho quá nhiều học sinh và nằm xa trường học, buộc họ phải bắt đầu nấu ăn từ rất sớm, đôi khi là vào đêm trước bữa trưa.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt các đợt ngộ độc thực phẩm và là một trở ngại nữa cho chương trình bữa ăn miễn phí trị giá hàng tỉ USD của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, theo Reuters. Trong tuần trước đã có 800 học sinh ở các tỉnh Tây Java và Trung Sulawesi bị ngộ độc thực phẩm do các bữa ăn được cung cấp theo chương trình đó.

Văn phòng của Tổng thống Prabowo chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về các trường hợp bị ngộ độc thực phẩm mới nhất. Ông Dadan Hindayana, đứng đầu Cơ quan Dinh dưỡng quốc gia của Indonesia, đơn vị giám sát chương trình bữa ăn miễn phí, khẳng định các bếp ăn có trường hợp bị ngộ độc đã bị đình chỉ.

Trước sự cố của tuần này, ít nhất 6.452 trẻ em trên khắp Indonesia đã bị ngộ độc thực phẩm do chương trình bữa ăn miễn phí kể từ khi chương trình được triển khai vào tháng 1, theo tổ chức nghiên cứu Network for Education Watch.

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra về tiêu chuẩn và việc giám sát chương trình bữa ăn miễn phí, vốn đã được mở rộng nhanh chóng để tiếp cận hơn 20 triệu người thụ hưởng, với mục tiêu đầy tham vọng là cung cấp thực phẩm cho 83 triệu người trong số 280 triệu người dân Indonesia vào cuối năm nay. Ngân sách 171.000 tỉ rupiah (10,22 tỉ USD) của chương trình sẽ tăng gấp đôi vào năm tới, theo Reuters.