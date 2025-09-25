Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hơn 1.000 học sinh Indonesia ngộ độc do bữa ăn học đường

Văn Khoa
Văn Khoa
25/09/2025 15:18 GMT+7

Giới chức ở Indonesia ngày 25.9 thông báo hơn 1.000 trẻ em ở tỉnh Tây Java bị ngộ độc thực phẩm trong tuần này do bữa trưa học đường được cung cấp theo chương trình bữa ăn miễn phí của Tổng thống Prabowo Subianto.

Tỉnh trưởng Dedi Mulyadi của tỉnh Tây Java hôm nay 25.9 cho Reuters hay vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt nói trên đã được báo cáo tại 4 khu vực của tỉnh này.

Ông Mulyadi cho biết thêm 470 học sinh đã bị ốm ở Tây Bandung hôm 22.9 sau khi ăn trưa miễn phí, và 3 đợt bùng phát khác đã xảy ra ở đó hôm 24.9 và ở khu vực Sukabumi, ảnh hưởng đến ít nhất 580 trẻ em.

- Ảnh 1.

Học sinh được điều trị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bữa ăn học đường miễn phí do chính phủ tài trợ, tại một phòng khám tạm thời ở tỉnh Tây Java của Indonesia ngày 25.9

Ảnh: Reuters

"Chúng tôi phải đánh giá những người điều hành chương trình... Và điều quan trọng nhất là làm thế nào để xử lý tổn thương của học sinh sau khi ăn trưa miễn phí", ông Mulyadi nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng các bệnh viện nhỏ ở Tây Bandung đang quá tải học sinh bị ốm.

Cũng theo ông Mulyadi, các bếp ăn được giao nhiệm vụ cung cấp bữa ăn cho quá nhiều học sinh và nằm xa trường học, buộc họ phải bắt đầu nấu ăn từ rất sớm, đôi khi là vào đêm trước bữa trưa.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt các đợt ngộ độc thực phẩm và là một trở ngại nữa cho chương trình bữa ăn miễn phí trị giá hàng tỉ USD của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, theo Reuters. Trong tuần trước đã có 800 học sinh ở các tỉnh Tây Java và Trung Sulawesi bị ngộ độc thực phẩm do các bữa ăn được cung cấp theo chương trình đó.

Văn phòng của Tổng thống Prabowo chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về các trường hợp bị ngộ độc thực phẩm mới nhất. Ông Dadan Hindayana, đứng đầu Cơ quan Dinh dưỡng quốc gia của Indonesia, đơn vị giám sát chương trình bữa ăn miễn phí, khẳng định các bếp ăn có trường hợp bị ngộ độc đã bị đình chỉ.

Trước sự cố của tuần này, ít nhất 6.452 trẻ em trên khắp Indonesia đã bị ngộ độc thực phẩm do chương trình bữa ăn miễn phí kể từ khi chương trình được triển khai vào tháng 1, theo tổ chức nghiên cứu Network for Education Watch.

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra về tiêu chuẩn và việc giám sát chương trình bữa ăn miễn phí, vốn đã được mở rộng nhanh chóng để tiếp cận hơn 20 triệu người thụ hưởng, với mục tiêu đầy tham vọng là cung cấp thực phẩm cho 83 triệu người trong số 280 triệu người dân Indonesia vào cuối năm nay. Ngân sách 171.000 tỉ rupiah (10,22 tỉ USD) của chương trình sẽ tăng gấp đôi vào năm tới, theo Reuters.

Tin liên quan

Những vụ ngộ độc thực phẩm do khuẩn clostridium botulinum ở Mỹ

Những vụ ngộ độc thực phẩm do khuẩn clostridium botulinum ở Mỹ

Trong lúc cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục làm rõ vụ pate Minh Chay chứa khuẩn clostridium botulinum gây ngộ độc thực phẩm, tại Mỹ đã không ít lần xảy ra các vụ việc tương tự.

1.000 người Nhật ngộ độc thực phẩm

Khám phá thêm chủ đề

ngộ độc thực phẩm học sinh bữa ăn học đường Indonesia bữa ăn miễn phí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận