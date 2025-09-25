Xổ số miền Trung: Du khách trúng độc đắc khi tham quan Huế, Thành cổ Quảng Trị

Chiều 25.9, đại diện Đại lý vé số Minh Nhựt (TP.HCM) xác nhận vừa đổi thưởng cho một khách hàng may mắn là anh V. (45 tuổi, ở Đồng Nai). Anh V. là chủ nhân của 3 tấm vé số trúng giải độc đắc và 7 vé trúng giải phụ đặc biệt xổ số miền Trung mở thưởng đài Huế.



10 tờ vé số của anh V. trong đó có 3 tờ trúng giải đặc biệt và 7 vé trúng giải phụ đặc biệt, còn gọi là giải an ủi xổ số miền Trung đài Huế ẢNH: T.U

Theo lời kể của anh V. với đại lý, sau khi xem phim Mưa Đỏ về cuộc chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), anh V. quyết định thực hiện chuyến đi thăm lại vùng đất thiêng này và kết hợp tham quan cố đô Huế.

Trong hành trình tham quan, ngày 21.9 vừa qua, khi ghé thăm lăng Khải Định (TP.Huế), anh V. đã mua ủng hộ 10 tờ vé số từ một người bán lẻ. Kết thúc chuyến du lịch về tới nhà ở Đồng Nai, hai hôm sau, anh V. mới lấy vé số ra dò rồi vỡ òa vui sướng khi phát hiện mình trúng số.

3 tờ vé số với dãy số độc đắc: 502074 đã mang về cho anh V. 3 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 2 tỉ đồng. Ngoài ra, 7 tấm vé còn lại chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt (gồm các dãy số: 202074, 302074, 402074) cũng giúp anh V. trúng thêm 7 giải an ủi xổ số miền Trung đài Huế, mỗi giải 50 triệu đồng.

Những tờ vé số bất ngờ mang lại may mắn cho anh V. du khách ở Đồng Nai ra thăm Thành cổ Quảng Trị và TP.Huế ẢNH: T.U

Tổng giá trị giải thưởng anh V. nhận được là 6,35 tỉ đồng. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, số tiền thực nhận của anh là hơn 5,7 tỉ đồng. Thay vì trực tiếp ra TP.Huế, anh V. đã chọn thông qua đại lý vé số Minh Nhựt để làm thủ tục đổi thưởng ngay tại địa phương, nhằm đảm bảo an toàn và thuận tiện. "Anh V. chia sẻ rằng anh cũng thường xuyên mua vé số các đài của xổ số miền Nam nhưng chưa bao giờ mơ sẽ trúng số giải lớn. Không ngờ chuyến đi về thăm Thành cổ Quảng Trị và cố đô Huế lần này đã mang lại may mắn lớn cho anh", đại diện đại lý Minh Nhựt chia sẻ thêm.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế, hiện mỗi tuần công ty này phát hành 2 kỳ vào các ngày chủ nhật và thứ hai. Mỗi kỳ phát hành, xổ số kiến thiết Huế tung ra thị trường 3 triệu tờ vé số truyền thống. Phạm vi địa lý kinh doanh xổ số kiến thiết Huế thuộc khu vực miền Trung gồm 7 tỉnh, thành: Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Trị và TP.Huế.