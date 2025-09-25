Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Xổ số miền Trung: Du khách trúng độc đắc khi tham quan Huế, Thành cổ Quảng Trị

Tú Uyên
Tú Uyên
25/09/2025 19:39 GMT+7

Mua 10 tờ vé số ủng hộ một người bán dạo khi tham quan Huế và Thành cổ Quảng Trị, du khách Đồng Nai trúng độc đắc xổ số miền Trung.

Chiều 25.9, đại diện Đại lý vé số Minh Nhựt (TP.HCM) xác nhận vừa đổi thưởng cho một khách hàng may mắn là anh V. (45 tuổi, ở Đồng Nai). Anh V. là chủ nhân của 3 tấm vé số trúng giải độc đắc và 7 vé trúng giải phụ đặc biệt xổ số miền Trung mở thưởng đài Huế.

Du khách Đồng Nai trúng độc đắc xổ số miền Trung khi tham quan Huế và Quảng Trị - Ảnh 1.

10 tờ vé số của anh V. trong đó có 3 tờ trúng giải đặc biệt và 7 vé trúng giải phụ đặc biệt, còn gọi là giải an ủi xổ số miền Trung đài Huế

ẢNH: T.U

Theo lời kể của anh V. với đại lý, sau khi xem phim Mưa Đỏ về cuộc chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), anh V. quyết định thực hiện chuyến đi thăm lại vùng đất thiêng này và kết hợp tham quan cố đô Huế.

Trong hành trình tham quan, ngày 21.9 vừa qua, khi ghé thăm lăng Khải Định (TP.Huế), anh V. đã mua ủng hộ 10 tờ vé số từ một người bán lẻ. Kết thúc chuyến du lịch về tới nhà ở Đồng Nai, hai hôm sau, anh V. mới lấy vé số ra dò rồi vỡ òa vui sướng khi phát hiện mình trúng số.

3 tờ vé số với dãy số độc đắc: 502074 đã mang về cho anh V. 3 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 2 tỉ đồng. Ngoài ra, 7 tấm vé còn lại chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt (gồm các dãy số: 202074, 302074, 402074) cũng giúp anh V. trúng thêm 7 giải an ủi xổ số miền Trung đài Huế, mỗi giải 50 triệu đồng.

Du khách Đồng Nai trúng độc đắc xổ số miền Trung khi tham quan Huế và Quảng Trị - Ảnh 2.

Những tờ vé số bất ngờ mang lại may mắn cho anh V. du khách ở Đồng Nai ra thăm Thành cổ Quảng Trị và TP.Huế

ẢNH: T.U

Tổng giá trị giải thưởng anh V. nhận được là 6,35 tỉ đồng. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, số tiền thực nhận của anh là hơn 5,7 tỉ đồng. Thay vì trực tiếp ra TP.Huế, anh V. đã chọn thông qua đại lý vé số Minh Nhựt để làm thủ tục đổi thưởng ngay tại địa phương, nhằm đảm bảo an toàn và thuận tiện. "Anh V. chia sẻ rằng anh cũng thường xuyên mua vé số các đài của xổ số miền Nam nhưng chưa bao giờ mơ sẽ trúng số giải lớn. Không ngờ chuyến đi về thăm Thành cổ Quảng Trị và cố đô Huế lần này đã mang lại may mắn lớn cho anh", đại diện đại lý Minh Nhựt chia sẻ thêm.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế, hiện mỗi tuần công ty này phát hành 2 kỳ vào các ngày chủ nhật và thứ hai. Mỗi kỳ phát hành, xổ số kiến thiết Huế tung ra thị trường 3 triệu tờ vé số truyền thống. Phạm vi địa lý kinh doanh xổ số kiến thiết Huế thuộc khu vực miền Trung gồm 7 tỉnh, thành: Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Trị và TP.Huế.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9: Đại lý chờ đổi thưởng 28 tờ trúng số

Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9: Đại lý chờ đổi thưởng 28 tờ trúng số

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9, một đại lý vé số ở TP.HCM tiết lộ đã bán trúng 28 tờ vé số.

Hiếm gặp: Hai vé số dãy 444444 trúng xổ số miền Nam đài Tiền Giang

154 vé vừa trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 đài Sóc Trăng, Cần Thơ

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Trung xổ số Huế Thành cổ Quảng Trị bán dạo trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận