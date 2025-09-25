Hiếm gặp: Hai vé số dãy 444444 trúng xổ số miền Nam đài Tiền Giang

Anh Duy, chủ một đại lý vé số ở xã Thạnh Đức (Tây Ninh) xác nhận với Thanh Niên anh là chủ nhân của 2 tờ vé số có dãy 444444 trúng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9 mới đây.

Theo đó, những tờ vé trúng giải bảy của xổ số Tiền Giang nhanh chóng gây bão mạng xã hội với lượt tương tác "khủng". Chủ nhân của 2 tờ vé số trên cho biết anh có niềm yêu thích với những con số đẹp như sim số đẹp, vé số có dãy số đẹp.

Những tờ vé có dãy số 444444 trúng xổ số miền Nam đài Tiền Giang ngày 21 tháng 9 ẢNH: NVCC

"Đó là lý do tôi tìm mua những tờ vé số có dãy 444444 này cũng rất lâu rồi, nhưng tới nay mới có may mắn trúng thưởng. Cũng là người kinh doanh vé số nên tôi biết tỉ lệ những dãy số như vậy trúng là hiếm gặp", anh Duy chia sẻ.

Cư dân mạng tò mò không biết chủ nhân của 2 tờ vé số có dãy số đẹp trên sẽ "đổi thưởng hay để làm kỷ niệm". Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận, ngỏ ý mua lại những tờ vé số trúng trên. Tuy nhiên, người trúng cho biết anh đã đổi thưởng 2 tờ vé trên.

Cách đây không lâu, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (thuộc H.Hóc Môn cũ, TP.HCM) cũng đổi thưởng cho một trường hợp trúng độc đắc 7 tờ, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8. Theo đó, 7 tờ vé số may mắn có dãy 239999 thuộc đài TP.HCM có tổng giá trị 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Điều thú vị là những tờ vé trúng này có dãy số tứ quý 9999 rất đẹp. Người trúng là công nhân, mua ủng hộ người bán dạo, cũng không nghĩ là sẽ trúng số. Tôi đến nhà người quen của khách để đổi thưởng", phía đại lý vé số Mỹ Hạnh chia sẻ.