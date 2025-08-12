Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8: 'Vét' 20.000 đồng mua, bỗng trúng độc đắc

Dương Lan - Cao An Biên
12/08/2025 07:00 GMT+7

Chỉ còn 20.000 đồng trong túi, một người ở Cà Mau mua 2 tờ của kỳ xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8 và bất ngờ trúng độc đắc 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Đại lý vé số Tý ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) cho biết vừa đến nhà đổi thưởng cho khách trúng độc đắc 2 tờ. Theo đó, 2 tờ có dãy số 886838 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8 trúng độc đắc 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Khách ở cách đại lý khoảng 40 km, mua 2 tờ vé số khi đang ngồi uống cà phê. Thấy người bán dạo đến mời, người này định mua 5 tờ nhưng trong túi chỉ có sẵn 20.000 đồng nên chỉ mua được 2 tờ. Người này mua lúc trưa, đến chiều dò số mừng rỡ khi trúng độc đắc. Nếu lúc đó có sẵn tiền trong túi và mua 5 tờ, khách sẽ trúng 10 tỉ đồng. Tôi đến nhà kiểm tra thông tin và gửi tiền qua hình thức chuyển khoản", phía đại lý vé số Tý cho hay.

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8: Khách 'vét' 20.000 đồng mua, bỗng trúng độc đắc - Ảnh 1.

Khách trúng độc đắc 2 tờ sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ nhiệt tình. Nhiều người gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân cũng may mắn.

Cũng trong tối 11.8, phía đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) vừa đổi thưởng 8 tờ trúng giải nhất. Theo đó, 8 tờ có 5 số cuối là 71772 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8 trúng giải nhất với tổng số tiền là 240 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 886838.

Một đại lý vé số ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đổi 5 tờ vé số trúng an ủi với tổng số tiền là 250 triệu đồng (chưa trừ thuế). Những tờ vé số trúng an ủi thuộc đài TP.HCM mở thưởng ngày 11.8 có dãy số là 339999.

