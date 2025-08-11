Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Người phụ nữ TP.HCM trúng độc đắc 6 tỉ: Hẹn đại lý ra ngân hàng đổi thưởng

Cao An Biên - Dương Lan
11/08/2025 12:30 GMT+7

Sáng nay 11.8, một đại lý vé số cấp 1 nổi tiếng ở TP.HCM vừa đổi thưởng cho một người phụ nữ trúng độc đắc 6 tỉ đồng. Vừa nhận tiền, người này liền gửi tiết kiệm.

Đó là chia sẻ của anh Lê Du, đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (thuộc H.Hóc Môn cũ, TP.HCM) vừa đổi thưởng cho một trường hợp trúng độc đắc 3 tờ vé xổ số miền Nam.

Theo đó, những tờ vé số may mắn có dãy 500923 thuộc đài Vĩnh Long, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 8. Tổng giá trị của 3 tờ vé là 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Người phụ nữ TP.HCM trúng độc đắc 6 tỉ: Hẹn đại lý ra ngân hàng đổi thưởng - Ảnh 1.

3 tờ vé số trúng độc đắc được đại lý Mỹ Hạnh đổi cho khách sáng nay 11.8

ẢNH: NVCC

"Khách hàng hay tin trúng số vào thứ bảy tuần trước, nhưng hẹn chúng tôi sáng nay tới ngân hàng đổi thưởng luôn cho tiện. Sau khi nhận tiền, khách mở sổ tiết kiệm gửi ngân hàng luôn cho an tâm", đại lý tiết lộ.

Anh Du Lê kể thêm người trúng số là phụ nữ, ngoài 30 tuổi. Người này ở xã Bà Điểm, mua vé số trong lúc đi mua thuốc chữa bệnh và bất ngờ trúng độc đắc. Người này cùng 2 con gái đến ngân hàng như đã hẹn với đại lý để đổi thưởng.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được mạng xã hội chia sẻ ào ạt. Nhiều người gửi lời chúc tới chủ nhân may mắn cũng như xin vía trúng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8 hôm nay.

Anh Phú Vinh (39 tuổi), chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) vừa đổi thưởng 140 tờ trúng giải ba cho khách ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 8. Những tờ vé số may mắn thuộc đài Tiền Giang. Dãy số trúng giải ba trị giá 10 triệu đồng/tờ (chưa trừ thuế) là 00805. Ngay sau đó, đại lý vé số Phú Vinh đã đổi thưởng 1,4 tỉ tiền trúng 140 tờ vé số (chưa trừ thuế) cho khách thông qua hình thức chuyển khoản.

