Sau cuộc gọi của vợ, tài xế ở Tây Ninh bất ngờ trúng độc đắc 6 tỉ

Đó là chia sẻ từ phía đại lý vé số Cô Tiên ở xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh (Long An cũ) vừa hỗ trợ đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc cho khách, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8.

Theo đó, những tờ vé số may mắn thuộc đài Bình Thuận, có dãy số 359832. Chủ sở hữu 3 tờ vé số trúng độc đắc trên nhận 6 tỉ đồng (chưa tính thuế). Phía đại lý cho biết đã đến tận nhà người này để hỗ trợ đổi thưởng.

3 tờ vé số trúng độc đắc đài Bình Thuận, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8 vừa được đại lý hỗ trợ đổi thưởng ẢNH: NVCC

"Người trúng số là nam, ngoài 30 tuổi và làm nghề tài xế. Sau khi có kết quả xổ số, vợ anh này gọi hỏi thăm chuyện mua vé số. Anh mua 5 tờ, sau khi dò bất ngờ phát hiện trúng độc đắc 3 tờ nên liên hệ đại lý tới nhà đổi thưởng", đại diện đại lý chia sẻ thêm.

Đại lý hỗ trợ đổi thưởng cho biết vị khách nhận 5 tỉ đồng tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản, còn lại nhận tiền mặt. Trúng số tiền lớn, vợ chồng người trúng không giấu được niềm vui. Đại lý Cô Tiên cho biết đã kinh doanh vé số gần 5 năm nay, nhiều lần đổi thưởng cho khách.

Đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập, Tây Ninh (Long An cũ) vừa đổi thưởng 2 tờ an ủi cho khách ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8. Theo đó, những tờ vé số có dãy 159832 thuộc đài Bình Thuận. Giải độc đắc của đài này thuộc về dãy số 359832. Chủ nhân của những tờ vé số trên nhận 100 triệu đồng (chưa tính thuế).