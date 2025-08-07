Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8: Đại lý chờ độc đắc khi có khách trúng an ủi

Đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập, Tây Ninh (Long An cũ) vừa đổi thưởng 2 tờ an ủi cho khách ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8 chiều nay.



Theo đó, những tờ vé số có dãy 159832 thuộc đài Bình Thuận. Giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về dãy số 359832. Chủ nhân của những tờ vé số trên nhận 100 triệu đồng (chưa tính thuế).

"Người trúng 2 tờ an ủi này là người đàn ông ở cách đại lý không xa. Sau khi dò kết quả và biết trúng số người này ngay lập tức đến đại lý đổi thưởng. Nhiều khả năng sau khi có khách trúng an ủi sẽ xuất hiện khách trúng độc đắc đến đổi thưởng. Tôi kinh doanh vé số hơn 20 năm ở địa phương, nhiều lần đổi thưởng độc đắc cho khách hàng", phía đại lý vé số Hồng Hạnh cho biết.

Người đàn ông đổi thưởng 2 tờ vé số trúng thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8 ẢNH: NVCC

Sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được mạng xã hội chia sẻ. Nhiều người gửi lời chúc tới chủ nhân của những tờ vé số may mắn và để lại bình luận hy vọng bản thân sẽ có được may mắn trên.

Thời điểm này, mạng xã hội cũng đang chia sẻ hình ảnh 5 tờ vé số trúng giải an ủi của đài An Giang có dãy số 677367 và 777367 được đại lý ở An Giang (Kiên Giang cũ) đổi thưởng. Cư dân mạng hy vọng chủ nhân những tờ vé số độc đắc sẽ sớm "lộ diện".

Những tờ vé số trúng thưởng khác cũng được đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8 ẢNH: NVCC

Mới đây, phía đại lý vé số Anh Thịnh ở phường Tam Hiệp (Đồng Nai) xác nhận đã bán hết 14 tờ vé số trúng an ủi cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 8.

Những tờ vé số được bán ra có dãy số 519753 thuộc đài Đồng Nai. Theo đó, mỗi tờ giải an ủi trị giá 50 triệu đồng nên tổng giá trị 14 tờ là 700 triệu (chưa tính thuế). Trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về dãy số 419753.