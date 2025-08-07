Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8: Đại lý chờ độc đắc khi có khách trúng an ủi

Dương Lan - Cao An Biên
07/08/2025 19:25 GMT+7

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8, một người đàn ông ở Tây Ninh trúng 2 tờ giải an ủi, liền đi đổi thưởng.

Đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập, Tây Ninh (Long An cũ) vừa đổi thưởng 2 tờ an ủi cho khách ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8 chiều nay.

Theo đó, những tờ vé số có dãy 159832 thuộc đài Bình Thuận. Giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về dãy số 359832. Chủ nhân của những tờ vé số trên nhận 100 triệu đồng (chưa tính thuế).

"Người trúng 2 tờ an ủi này là người đàn ông ở cách đại lý không xa. Sau khi dò kết quả và biết trúng số người này ngay lập tức đến đại lý đổi thưởng. Nhiều khả năng sau khi có khách trúng an ủi sẽ xuất hiện khách trúng độc đắc đến đổi thưởng. Tôi kinh doanh vé số hơn 20 năm ở địa phương, nhiều lần đổi thưởng độc đắc cho khách hàng", phía đại lý vé số Hồng Hạnh cho biết.

Vừa xong xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8, người đàn ông liền đổi thưởng - Ảnh 1.

Người đàn ông đổi thưởng 2 tờ vé số trúng thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8

ẢNH: NVCC

Sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được mạng xã hội chia sẻ. Nhiều người gửi lời chúc tới chủ nhân của những tờ vé số may mắn và để lại bình luận hy vọng bản thân sẽ có được may mắn trên.

Thời điểm này, mạng xã hội cũng đang chia sẻ hình ảnh 5 tờ vé số trúng giải an ủi của đài An Giang có dãy số 677367 và 777367 được đại lý ở An Giang (Kiên Giang cũ) đổi thưởng. Cư dân mạng hy vọng chủ nhân những tờ vé số độc đắc sẽ sớm "lộ diện".

Vừa xong xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8, người đàn ông liền đổi thưởng - Ảnh 2.

Những tờ vé số trúng thưởng khác cũng được đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8

ẢNH: NVCC

Mới đây, phía đại lý vé số Anh Thịnh ở phường Tam Hiệp (Đồng Nai) xác nhận đã bán hết 14 tờ vé số trúng an ủi cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 8.

Những tờ vé số được bán ra có dãy số 519753 thuộc đài Đồng Nai. Theo đó, mỗi tờ giải an ủi trị giá 50 triệu đồng nên tổng giá trị 14 tờ là 700 triệu (chưa tính thuế). Trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về dãy số 419753.

Tin liên quan

Người đàn ông đi khám bệnh ở TP.HCM trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam

Người đàn ông đi khám bệnh ở TP.HCM trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam

Người đàn ông quê Vĩnh Long lên TP.HCM khám bệnh, mua 4 vé số ở trạm dừng xe khách bất ngờ trúng độc đắc 8 tỉ đồng xổ số miền Nam.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8 xổ số miền Nam ngày 7.8 xổ số miền Nam 7.8 xổ số miền Nam hôm nay XSMN xổ số Bình Thuận ngày 7.8
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận