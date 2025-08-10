Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

5 tờ mà trúng 10 giải xổ số miền Nam, đại lý TP.HCM bất ngờ vì hiếm gặp

Cao An Biên - Dương Lan
10/08/2025 10:06 GMT+7

Mua 5 tờ vé số, người đàn ông ở TP.HCM bất ngờ khi mỗi tờ đều trúng 2 giải xổ số miền Nam. Đại lý đổi thưởng tiết lộ xác suất hiếm gặp và cách đổi thưởng với trường hợp này.

Trường hợp hiếm gặp này được anh Đoàn Doãn Tuấn phía đại lý vé số Thảo Nguyên ở TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ với Báo Thanh Niên, sau khi vừa đổi thưởng cho một trường hợp khách mua 5 tờ vé số, mỗi tờ đều trúng 2 giải là giải ba và giải khuyến khích theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 8 mới đây.

Theo đó, 5 tờ vé số may mắn trên thuộc đài Bình Dương, có dãy số 759912. Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 8, giải ba trị giá 10 triệu của đài này có dãy số 59912 và giải độc đắc có dãy số 759982. Như vậy, 5 tờ vé số mà khách mua đã trúng 10 giải, cụ thể là 5 giải ba và 5 giải khuyến khích với tổng giá trị là 80 triệu đồng (chưa trừ thuế).

5 tờ vé nhưng trúng… 10 giải xổ số miền Nam: Đại lý TP.HCM 'lần đầu thấy' - Ảnh 1.

5 tờ vé số hiếm gặp, mỗi tờ cùng trúng giải ba trị giá 10 triệu và giải khuyến khích trị giá 6 triệu đồng vừa được đại lý ở TP.HCM đổi thưởng, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 8

ẢNH: NVCC

"Kinh doanh vé số nhiều năm, trường hợp này tôi lần đầu tiên thấy và đổi thưởng cho khách. Thông thường, một tờ vé số trúng 2 giải mà tôi thấy chỉ trúng những giải nhỏ, trường hợp này trúng 2 giải khá lớn. Theo quy định, khách được đổi thưởng cả 2 giải", đại diện đại lý vé số Thảo Nguyên bày tỏ.

Phía đại lý đổi thưởng tiết lộ 5 tờ vé số thuộc sở hữu của vị khách nam ngoài 30 tuổi. Người này không giấu được niềm vui khi mỗi tờ vé số của mình lại trúng tận 2 giải. Vị khách nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trên được cư dân mạng chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự thích thú cho biết lần đầu thấy trường hợp trúng số này và gửi lời chúc tới chủ nhân may mắn.

"Ngày 8 tháng 8 là ngày đẹp mà mua vé số mỗi tờ trúng 2 giải thì quá may mắn!", nickname Duy Phan bày tỏ. "Xin vía để hôm nay mua vé số trúng độc đắc", Thái Duy bình luận.

