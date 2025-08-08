Xổ số miền Nam ngày 8 tháng 8: Đại lý ở TP.HCM bán 140 tờ trúng số

Trao đổi với Thanh Niên, đại lý vé số Yến Trâm ở phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM cho biết vừa bán 140 tờ trong đó có 14 tờ độc đắc cùng 126 tờ an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 8. Theo đó, 14 tờ có dãy số 500923 thuộc đài Vĩnh Long trúng độc đắc với tổng số tiền là 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) còn 126 tờ còn lại được đại lý bán ra trúng an ủi, tổng số tiền là 6,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Đại lý bán nhiều tờ trúng số sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 8 ẢNH: NVCC

"140 tờ vé số đó được đại lý của tôi phân phối đến các bạn hàng và bán hết cho khách, hiện đã có khách liên hệ đổi thưởng. Tôi vừa đổi cho khách trúng 2 tờ an ủi và đang đợi khách trúng độc đắc đến đổi thưởng. Tôi rất vui mừng khi vì vé số bán ra cho khách có tờ trúng độc đắc", phía đại lý vé số Yến Trâm chia sẻ.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng mà đại lý chụp lại được mạng xã hội chia sẻ ào ạt. Nhiều người mong chờ chủ nhân những tờ vé số độc đắc lộ diện, cũng có người hy vọng bản thân sẽ có may mắn trúng số.

Khách đến đại lý Yến Trâm đổi vé số trúng độc đắc ẢNH: NVCC

Mới đây, phía đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập, Tây Ninh (Long An cũ) vừa đổi thưởng 2 tờ an ủi cho khách ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8.

Theo đó, những tờ vé số có dãy 159832 thuộc đài Bình Thuận. Giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về dãy số 359832. Chủ nhân của những tờ vé số trên nhận 100 triệu đồng (chưa tính thuế).