Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 9 tháng 8: Người đàn ông Cà Mau trúng 4 tờ, nhận 200 triệu

Dương Lan - Cao An Biên
09/08/2025 18:42 GMT+7

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 8, người đàn ông ở Cà Mau cùng người quen đến đại lý đổi thưởng 4 tờ vé số.

Trao đổi với Thanh Niên, phía đại lý vé số Tý ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) cho biết vừa đổi thưởng 4 tờ vé số cho khách. Theo đó, 4 tờ vé số có dãy 945616 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 9 tháng 8 trúng an ủi với tổng số tiền là 200 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong Giải độc đắc của đài này có dãy số 645616. 

"Chủ nhân của 4 tờ vé số là người đàn ông ở cách đại lý khoảng 20 km. Sau khi có kết quả, người này đi cùng người quen đến đổi thưởng. Sau khi kiểm tra thông tin, tôi tiến hành trả thưởng, người này nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Vì số tiền trúng số không quá nhiều nên tôi không hỏi dự định sử dụng tiền của họ. Dù không trúng độc đắc nhưng người này vẫn mừng rỡ, ông ấy thỉnh thoảng mua vé số", phía đại lý vé số Tý chia sẻ. Đại lý này kinh doanh vé số hơn chục năm, thường xuyên đổi vé số trúng độc đắc cho khách hàng

Xổ số miền Nam ngày 9 tháng 8: Khách trúng số 4 tờ, nhận toàn tiền mặt - Ảnh 1.

Người đàn ông đổi thưởng 4 tờ vé số sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 8

ẢNH: NVCC

Sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được mạng xã hội chia sẻ. Nhiều người gửi lời chúc tới chủ nhân của những tờ vé số may mắn và để lại bình luận hy vọng bản thân sẽ trúng số.

Phía đại lý vé số Yến Trâm ở phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM cho biết vừa bán 140 tờ trong đó có 14 tờ độc đắc cùng 126 tờ an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 8. Theo đó, 14 tờ có dãy số 500923 thuộc đài Vĩnh Long trúng độc đắc với tổng số tiền là 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) còn 126 tờ còn lại được đại lý bán ra trúng an ủi, tổng số tiền là 6,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Khám phá thêm chủ đề

