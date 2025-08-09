Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Trúng độc đắc xổ số miền Nam: Người đàn ông lấy tiền mặt, sẽ tặng người nghèo

Dương Lan - Cao An Biên
09/08/2025 05:30 GMT+7

Người đàn ông khá giả ở Tây Ninh mua vé số ủng hộ người bán dạo bất ngờ trúng độc đắc 2 tỉ xổ số miền Nam. Ông nhận tiền mặt, dự định dùng tiền giúp đỡ người bán vé số khó khăn.

Đó là chia sẻ từ phía đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập (Tây Ninh) khi vừa đổi thưởng cho một trường hợp trúng độc đắc ở địa phương, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8.

Theo đó, tờ vé số may mắn thuộc đài Bình Thuận, có dãy số 359832. Vị khách may mắn nhận 2 tỉ đồng (chưa tính thuế). Bên cạnh đó, phía đại lý trên cũng hỗ trợ 6 tờ an ủi khác.

Trúng độc đắc xổ số miền Nam: Người đàn ông lấy tiền mặt, định tặng người nghèo - Ảnh 1.

Những tờ vé số trúng độc đắc và an ủi đài Bình Thuận được đại lý đổi thường

ẢNH: NVCC

"Người trúng khá giả, không phải khó khăn, họ làm trong lĩnh vực bất động sản. Họ mua vé số chủ yếu để ủng hộ người bán dạo, bất ngờ trúng độc đắc. Đại lý chúng tôi đã đến tận nhà để đổi thưởng, khách lấy tiền mặt toàn bộ số tiền trúng số", phía đại lý vé số Hồng Hạnh chia sẻ thêm.

Cũng theo lời đại lý đổi thưởng, chủ nhân của tờ độc đắc chia sẻ sẽ dùng tiền để hỗ trợ cho những người bán vé số khó khăn ở địa phương, làm từ thiện. Đại lý tiết lộ đã kinh doanh vé số hơn 20 năm ở địa phương, nhiều lần đổi thưởng độc đắc.

Ngay sau đó, hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc cũng như nhiều tờ trúng an ủi đài Bình Thuận mà đại lý đổi thưởng được dân mạng chia sẻ. Nhiều người gửi lời chúc tới chủ nhân may mắn cũng như hy vọng sẽ được trúng số.

Đại lý vé số Cô Tiên ở xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh (Long An cũ) vừa hỗ trợ đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc cho khách, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8. Theo đó, những tờ vé số may mắn thuộc đài Bình Thuận, có dãy số 359832. Chủ sở hữu 3 tờ vé số trúng độc đắc trên nhận 6 tỉ đồng (chưa tính thuế). Phía đại lý cho biết đã đến tận nhà người này để hỗ trợ đổi thưởng.

Tin liên quan

Sau cuộc gọi của vợ, tài xế ở Tây Ninh bất ngờ trúng độc đắc 6 tỉ

Sau cuộc gọi của vợ, tài xế ở Tây Ninh bất ngờ trúng độc đắc 6 tỉ

Sau cuộc gọi của vợ hỏi thăm chuyện mua vé số, tài xế ở Tây Ninh liền dò kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8 và bất ngờ trúng độc đắc 6 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền nam ngày 8 tháng 8 xổ số miền Nam hôm nay xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8 trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận