Trúng độc đắc xổ số miền Nam: Người đàn ông lấy tiền mặt, sẽ tặng người nghèo

Đó là chia sẻ từ phía đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập (Tây Ninh) khi vừa đổi thưởng cho một trường hợp trúng độc đắc ở địa phương, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8.

Theo đó, tờ vé số may mắn thuộc đài Bình Thuận, có dãy số 359832. Vị khách may mắn nhận 2 tỉ đồng (chưa tính thuế). Bên cạnh đó, phía đại lý trên cũng hỗ trợ 6 tờ an ủi khác.

Những tờ vé số trúng độc đắc và an ủi đài Bình Thuận được đại lý đổi thường ẢNH: NVCC

"Người trúng khá giả, không phải khó khăn, họ làm trong lĩnh vực bất động sản. Họ mua vé số chủ yếu để ủng hộ người bán dạo, bất ngờ trúng độc đắc. Đại lý chúng tôi đã đến tận nhà để đổi thưởng, khách lấy tiền mặt toàn bộ số tiền trúng số", phía đại lý vé số Hồng Hạnh chia sẻ thêm.

Cũng theo lời đại lý đổi thưởng, chủ nhân của tờ độc đắc chia sẻ sẽ dùng tiền để hỗ trợ cho những người bán vé số khó khăn ở địa phương, làm từ thiện. Đại lý tiết lộ đã kinh doanh vé số hơn 20 năm ở địa phương, nhiều lần đổi thưởng độc đắc.

Ngay sau đó, hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc cũng như nhiều tờ trúng an ủi đài Bình Thuận mà đại lý đổi thưởng được dân mạng chia sẻ. Nhiều người gửi lời chúc tới chủ nhân may mắn cũng như hy vọng sẽ được trúng số.

Đại lý vé số Cô Tiên ở xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh (Long An cũ) vừa hỗ trợ đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc cho khách, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8. Theo đó, những tờ vé số may mắn thuộc đài Bình Thuận, có dãy số 359832. Chủ sở hữu 3 tờ vé số trúng độc đắc trên nhận 6 tỉ đồng (chưa tính thuế). Phía đại lý cho biết đã đến tận nhà người này để hỗ trợ đổi thưởng.