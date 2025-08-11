Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8: Cùng mua từ người bán dạo, 2 người bất ngờ trúng lớn

Dương Lan - Cao An Biên
11/08/2025 19:12 GMT+7

Trong kỳ xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8 chiều nay, 2 người ở Vĩnh Long mua vé số từ cùng 1 người bán dạo tại chợ, bất ngờ trúng giải nhất.

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cho biết vừa đổi thưởng 8 tờ trúng giải nhất. Theo đó, 8 tờ có 5 số cuối là 71772 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8 trúng giải nhất với tổng số tiền là 240 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 886838.

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8: 2 người trúng số mua cùng người bán dạo - Ảnh 1.

Đại lý vé số Phước Danh đổi thưởng 8 tờ sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 8 tờ vé số này là người đàn ông và người phụ nữ ở cách đại lý không xa. Họ gặp người bán dạo ngồi xe lăn ở chợ nên mua ủng hộ mỗi người 4 tờ. 2 người không quen biết nhau, sau khi có kết quả liền đến đại lý đổi thưởng. 2 người này nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt, mừng rỡ khi lần đầu tiên trúng số. Tôi không hỏi dự định của họ sau khi trúng số", anh Phước Danh thông tin.

Cũng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8, một đại lý vé số ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đổi 5 tờ vé số trúng an ủi với tổng số tiền là 250 triệu đồng (chưa trừ thuế). Những tờ vé số trúng an ủi thuộc đài TP.HCM có dãy số là 339999.

Mới đây, phía đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) đổi thưởng 140 tờ trúng giải ba, trị giá 1,4 tỉ đồng (chưa trừ thế) cho khách ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 8. Những tờ vé số may mắn thuộc đài Tiền Giang. 

Xem thêm bình luận