Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 8: Khách miền Tây trúng 140 tờ, nhận 1,4 tỉ đồng

Đó là chia sẻ của anh Phú Vinh (39 tuổi), chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) vừa đổi thưởng 140 tờ trúng giải ba cho khách ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 8 chiều nay.

Theo đó những tờ vé số may mắn thuộc đài Tiền Giang. Dãy số trúng giải ba trị giá 10 triệu đồng/tờ (chưa trừ thuế) là 00805. Ngay sau đó, đại lý vé số Phú Vinh đã đổi thưởng 1,4 tỉ tiền trúng 140 tờ vé số (chưa trừ thuế) cho khách thông qua hình thức chuyển khoản.

Đại lý vé số Phú Vinh vừa đổi thưởng cho khách trúng 140 tờ vé số đài Tiền Giang, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 8 ẢNH: NVCC

"Việc khách bỏ tiền triệu mua hàng trăm tờ vé số ở đại lý của tôi là điều bình thường. Những tờ vé này do đại lý của tôi bán trúng cho khách. Chúng tôi xin chúc mừng vị khách may mắn của chiều hôm nay!", anh Phú Vinh chia sẻ với Thanh Niên.

Ngay sau đó, hình ảnh "cây vé số" 140 tờ được đại lý đổi thưởng được dân mạng chia sẻ ào ạt. Nhiều người gửi lời chúc mừng tới vị khách may mắn, cũng có người để lại bình luận, hy vọng bản thân được trúng số. Một bộ phận dân mạng mong chờ chủ nhân những tờ vé số trúng độc đắc đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt chiều nay lộ diện.

Anh Đoàn Doãn Tuấn ở đại lý vé số Thảo Nguyên ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng vừa đổi thưởng cho một trường hợp khách mua 5 tờ vé số, mỗi tờ đều trúng 2 giải là giải ba và giải khuyến khích theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 8.

Theo đó, 5 tờ vé số may mắn trên thuộc đài Bình Dương, có dãy số 759912. Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 8, giải ba trị giá 10 triệu của đài này có dãy số 59912 và giải độc đắc có dãy số 759982. 5 tờ vé số mà khách mua đã trúng 10 giải, cụ thể là 5 giải ba và 5 giải khuyến khích với tổng giá trị là 80 triệu đồng (chưa trừ thuế).