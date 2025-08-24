Xổ số miền Nam ngày 24 tháng 8: Vừa xuất hiện 4 tờ trúng đài Tiền Giang

Đó là chia sẻ từ phía đại lý vé số Cô Tiên ở xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh (Long An cũ) mới hỗ trợ đổi thưởng 4 tờ vé số trúng an ủi cho khách, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 8 hôm nay.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 351272 thuộc đài Tiền Giang, tổng giá trị 200 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn 451272.

Những tờ vé số trúng thưởng đài Tiền Giang vừa lộ diện, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 8 chiều nay ẢNH: NVCC

"Người trúng là phụ nữ, ngoài 30 tuổi. Khách đến đại lý của tôi nhờ hỗ trợ đổi thưởng, lấy toàn bộ tiền mặt. Trúng số tiền lớn, tất nhiên ai cũng vui mừng. Đại lý của tôi cũng nhiều lần hỗ trợ khách đổi thưởng", phía đại lý vé số chia sẻ thêm.

Hiện hình ảnh những tờ vé số nói trên đang được dân mạng chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân những tờ vé may mắn cũng như mong chờ những tờ vé trúng độc đắc đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt lộ diện.

Đại lý Cô Tiên cho biết đã kinh doanh vé số gần 5 năm nay. Cách đây không lâu, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8, phía đại lý này cũng hỗ trợ khách đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc đài Bình Thuận, có dãy số 359832. Chủ sở hữu 3 tờ vé số trúng độc đắc trên nhận 6 tỉ đồng (chưa tính thuế). Phía đại lý cho biết đã đến tận nhà người này để hỗ trợ đổi thưởng.