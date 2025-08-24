Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 24 tháng 8: Vừa xuất hiện 4 tờ trúng đài Tiền Giang

Cao An Biên - Dương Lan
24/08/2025 18:07 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 8, chủ nhân 4 tờ vé số trúng đài Tiền Giang liền đến đại lý đổi thưởng.

Đó là chia sẻ từ phía đại lý vé số Cô Tiên ở xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh (Long An cũ) mới hỗ trợ đổi thưởng 4 tờ vé số trúng an ủi cho khách, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 8 hôm nay.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 351272 thuộc đài Tiền Giang, tổng giá trị 200 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn 451272.

Xổ số miền Nam ngày 24 tháng 8: Vừa xuất hiện 4 tờ trúng đài Tiền Giang- Ảnh 1.

Những tờ vé số trúng thưởng đài Tiền Giang vừa lộ diện, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 8 chiều nay

ẢNH: NVCC

"Người trúng là phụ nữ, ngoài 30 tuổi. Khách đến đại lý của tôi nhờ hỗ trợ đổi thưởng, lấy toàn bộ tiền mặt. Trúng số tiền lớn, tất nhiên ai cũng vui mừng. Đại lý của tôi cũng nhiều lần hỗ trợ khách đổi thưởng", phía đại lý vé số chia sẻ thêm.

Hiện hình ảnh những tờ vé số nói trên đang được dân mạng chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân những tờ vé may mắn cũng như mong chờ những tờ vé trúng độc đắc đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt lộ diện.

Đại lý Cô Tiên cho biết đã kinh doanh vé số gần 5 năm nay. Cách đây không lâu, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 8, phía đại lý này cũng hỗ trợ khách đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc đài Bình Thuận, có dãy số 359832. Chủ sở hữu 3 tờ vé số trúng độc đắc trên nhận 6 tỉ đồng (chưa tính thuế). Phía đại lý cho biết đã đến tận nhà người này để hỗ trợ đổi thưởng.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 8: Ôm vé ế, trúng 14 tờ đài Bình Phước

Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 8: Ôm vé ế, trúng 14 tờ đài Bình Phước

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 8, đại lý vé số ở TP.HCM tiết lộ chuyện ôm vé ế, trúng liền 14 tờ.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 24 tháng 8 xổ số miền Nam hôm nay xổ số tiền giang ngày 24 tháng 8 xổ số kiên giang ngày 24 tháng 8 xổ số đà lạt ngày 24 tháng 8
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận