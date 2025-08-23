Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 8: Ôm vé ế, trúng 14 tờ đài Bình Phước

Cao An Biên - Dương Lan
23/08/2025 18:54 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 8, đại lý vé số ở TP.HCM tiết lộ chuyện ôm vé ế, trúng liền 14 tờ.

Ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 8 chiều nay, phía đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ chuyện trúng số 14 tờ. Theo đó, 14 tờ có dãy 139195 thuộc đài Bình Phước trúng khuyến khích mỗi tờ 6 triệu đồng, tổng số tiền là 84 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 169195.

Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 8: Ôm vé ế, trúng 14 tờ đài Bình Phước- Ảnh 1.

Những tờ vé số trúng giải sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 8

ẢNH: NVCC

"Bạn hàng không bán được nên tôi giữ lại nhiều tờ, bất ngờ trúng 14 tờ. Đại lý của tôi có khoảng 100 bạn hàng, trời mưa gió hoặc sức khỏe yếu khiến họ bán không hết, tôi đều nhận lại. Hôm nay trúng 14 tờ cũng mừng, nếu không trúng cũng đành phải chịu. Tôi kinh doanh vé số hơn chục năm, việc ôm vé số ế cho bạn hàng là chuyện bình thường. Có ngày tôi ôm đến 30 – 40 triệu đồng tiền vé, những ngày mưa gió bán ế có khi lên tới 50 – 70 triệu đồng. Buôn bán có ngày này ngày kia, tôi chấp nhận việc ôm vé ế vì bạn hàng bán không hết", phía đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý cho hay.

Đại lý vé số Lộc Phát ở TP.HCM cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 12 tờ vé số trúng an ủi cho khách. Theo đó, 12 tờ có dãy số 156033 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 8 trúng an ủi trị giá 600 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 556033.

Những tờ vé số trúng thưởng được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người gửi lời chúc mừng vì đại lý, khách hàng bỗng dưng có khoản tiền không nhỏ. Ai nấy nhiệt tình "xin vía" để bản thân cũng gặp may mắn.

Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 8: Ôm vé ế, trúng 14 tờ đài Bình Phước- Ảnh 2.

Những tờ vé số trúng giải an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 8

ẢNH: NVCC

Gần đây, phía đại lý vé số Kim Hía ở phường Tây Thạnh (TP.HCM) xác nhận vừa đổi 14 tờ vé số trúng an ủi cho khách quen. Theo đó, những tờ vé có dãy số 654696 đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 8. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 854696.

