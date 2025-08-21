Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 8: Nhiều người ở chợ Tây Ninh trúng số nhờ mua vé dạo

Đại lý vé số Chọn 57 ở Tây Ninh vừa đổi thưởng 3 tờ trúng số cho khách hàng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 8. Theo đó, 3 tờ có dãy 051303 thuộc đài Tây Ninh trúng an ủi trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy 351303.

Những tờ vé số trúng giải an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 8 ẢNH: NVCC

"Một người bán dạo đến chợ Hiệp Ninh (chợ Thương Binh) bán và nhiều người mua những tờ có 5 số cuối là 51303. Đến 17 giờ 30, 1 người dân và 1 người bán bắp ở chợ mang 3 tờ vé số trúng an ủi đến đổi thưởng. Họ chọn số ngẫu nhiên, thường xuyên mua vé số ủng hộ người bán dạo và cầu may. Hiện tôi vẫn tiếp tục chờ khách đến đổi thưởng, 2 người mới đổi dù không trúng độc đắc nhưng họ vẫn mừng rỡ. Tôi mới kinh doanh vé số hơn 1 năm nay, thỉnh thoảng đổi thưởng cho khách trúng số", phía đại lý vé số Chọn 57 bày tỏ.

Đại lý vé số Triều Phát ở An Giang (Kiên Giang cũ) cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 2 tờ vé số trúng an ủi cho khách. Theo đó, 2 tờ có dãy số 350396 thuộc đài An Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 8 trúng an ủi trị giá 100 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 650396.

Dân mạng nhiệt tình chia sẻ những tờ trúng số và tiếp tục chờ đợi chủ nhân trúng độc đắc sớm được lộ diện. Nhiều người hy vọng bản thân sớm may mắn trúng số, có niềm vui trong cuộc sống.