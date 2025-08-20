Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 8: Đại lý đổi thưởng 28 tờ trúng số

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cho biết vừa đổi 28 tờ trúng số. Theo đó, 28 tờ có dãy 324507 và 524507 thuộc đài Cần Thơ mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 8 trúng giải tư, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy 726304.



Nhiều tờ vé số được đại lý đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 8 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 28 tờ trúng số là người đàn ông và người phụ nữ thường xuyên mua vé số ở đại lý của tôi. Họ hay mua nhiều tờ cùng lúc, lần này người đàn ông mua 14 tờ trúng 14 tờ, người phụ nữ mua 56 tờ, trúng 14 tờ. Mọi người nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Hiện tôi vẫn chờ người trúng độc đắc sau khi có kết quả chiều nay đến đổi thưởng", anh Phú Vinh cho biết.

Gần đây, phía đại lý vé số Bảo Châu ở Tây Ninh (Long An cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 14 tờ trúng an ủi cho khách ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 8. Những tờ vé số trúng có dãy 780370, 680370 thuộc đài Bến Tre. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 280370. Tổng giá trị của 14 tờ an ủi mà đại lý này đổi là 700 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Cũng trong chiều 19.8, phía đại lý vé số Thành Tâm, ở phường Hòa Lợi, TP.HCM (Bình Dương cũ) đổi thưởng 2 tờ vé số trúng an ủi cho khách. Theo đó, 2 tờ có dãy số 971028 thuộc đài Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 8 trúng an ủi trị giá 100 triệu đồng (chưa trừ thuế).