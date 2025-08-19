Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 8: Vừa xuất hiện 14 tờ trúng đài Bến Tre

Đại lý vé số Bảo Châu ở Tây Ninh (Long An cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 14 tờ trúng an ủi cho khách ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 8.

Theo đó, những tờ vé số trúng có dãy 780370, 680370 thuộc đài Bến Tre. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 280370. Tổng giá trị của 14 tờ an ủi mà đại lý này vừa đổi là 700 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 8, nhiều đại lý liền đổi thưởng cho khách ẢNH: NVCC

Phía đại lý tiết lộ chủ nhân của 14 tờ vé may mắn chiều nay là 2 người, một người trúng 12 tờ và người còn lại trúng 2 tờ. "Khách trúng 12 tờ là nam, ngoài 40 tuổi. Đại lý đã đến nhà đổi thưởng bằng tiền mặt cho khách. Bất ngờ có số tiền lớn nên họ cũng vui", đại diện đại lý tiết lộ.

Đại lý vé số Bảo Châu kinh doanh ở địa phương nhiều năm nay, nhiều lần đổi thưởng cho khách. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được mạng xã hội liên tục chia sẻ chiều nay. Cư dân mạng mong chờ chủ nhân những tờ vé trúng độc đắc đài Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu lộ diện.

Cũng trong chiều nay, phía đại lý vé số Thành Tâm, ở phường Hòa Lợi, TP.HCM (Bình Dương cũ) đổi thưởng 2 tờ vé số trúng an ủi cho khách. Theo đó, 2 tờ có dãy số 971028 thuộc đài Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 8 trúng an ủi trị giá 100 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 771028. "Khách nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Đại lý vé số của tôi có 2 chi nhánh, khách đổi ở chi nhánh nào cũng được. Bất ngờ trúng số, vị khách vui mừng, đại lý nhanh chóng đổi thưởng cho họ", đại lý vé số Thành Tâm cho hay.