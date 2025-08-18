Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 8: Vừa lộ diện chủ nhân 14 tờ trúng số đài TP.HCM

Đại lý vé số Thiên Phát ở phường Tân Phú (TP.HCM) xác nhận vừa đổi thưởng 14 tờ vé số trúng giải an ủi cho khách, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 8.

Theo đó, những tờ vé số trúng giải có dãy số may mắn 444764 thuộc đài TP.HCM. Tổng giá trị những tờ này là 700 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số 544764.

14 tờ vé số trúng giải an ủi đài TP.HCM mở thưởng chiều nay lộ diện ẢNH: NVCC

"14 tờ an ủi của 3 khách, có 2 khách là nam mua mỗi người 5 tờ. 4 tờ còn lại, gần sát giờ xổ số nên mình có nhắn cho chị khách quen, năn nỉ mua ủng hộ. Vừa xổ số, 3 vị khách này đều trúng số, đại lý liền đổi thưởng cho khách theo hình thức chuyển khoản", phía đại lý vé số Thiên Phát chia sẻ.

Ngay sau đó, những tờ vé số trúng giải được mạng xã hội chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn, cũng có người mong chờ chủ nhân những tờ vé trúng độc đắc đài Đồng Tháp, Cà Mau và đài TP.HCM lộ diện.

Mới đây, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 8, phía đại lý vé số Minh Khang ở TP.HCM xác nhận với Thanh Niên đã bán "nguyên cây" vé số 140 tờ trúng thưởng cho khách trị giá 34,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Theo đó, những tờ vé số thuộc đài Kiên Giang. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy 262094. Trong 140 tờ trúng số của đài này được đại lý bán ra có 14 tờ trúng độc đắc trị giá 28 tỉ và và 126 tờ trúng an ủi trị giá 6,3 tỉ.