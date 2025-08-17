Hai đại lý TP.HCM bán 280 tờ trúng 68,6 tỉ xổ số miền Nam ngày 17 tháng 8

Ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 8 chiều nay, phía đại lý vé số Minh Khang ở TP.HCM xác nhận với Thanh Niên đã bán "nguyên cây" vé số 140 tờ trúng thưởng cho khách trị giá 34,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Đại lý vé số Minh Khang xác nhận bán trúng 140 tờ đài Kiên Giang cho khách, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 8 ẢNH: ĐẠI LÝ VÉ SỐ CUNG CẤP

Theo đó, những tờ vé số thuộc đài Kiên Giang. Giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy 262094. Trong 140 tờ trúng số của đài này được đại lý bán ra có 14 tờ trúng độc đắc trị giá 28 tỉ và và 126 tờ trúng an ủi trị giá 6,3 tỉ.

Đại lý vé số Minh Khang cho biết vé do đại lý trực tiếp bán cho khách và đang chờ khách liên hệ đổi thưởng. Phía đại lý vé số Minh Khang hiện có khoảng 25 điểm bán ở TP.HCM.

Trong khi đó theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 8 chiều nay, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng xác nhận vừa bán ra 140 tờ trúng 34,3 tỉ cho khách.

Những tờ vé thuộc đài Đà Lạt, có dãy độc đắc 270067. Theo đó, phía đại lý cũng bán trúng 14 tờ độc đắc, mỗi tờ trị giá 2 tỉ và 126 tờ trúng an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng.

140 tờ trúng độc đắc và an ủi của đài Đà Lạt lộ diện ẢNH: ĐẠI LÝ VÉ SỐ CUNG CẤP

"Chúng tôi phân phối cho bạn hàng bán dạo và đã bán hết. Hiện đại lý của tôi đang đi đổi an ủi cho khách và đang chờ khách khác liên hệ đổi thưởng", phía đại lý chia sẻ thêm.

Như vậy sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 8 chiều nay, 2 đại lý ở TP.HCM bán trúng "khủng" cho khách đài Đà Lạt, Kiên Giang đã lộ diện. Cư dân mạng ào ạt chia sẻ hình ảnh những cọc vé số trúng thưởng và mong chờ những chủ nhân may mắn xuất hiện.