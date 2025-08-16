Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 8: Nữ công nhân bất ngờ trúng số

Đại lý vé số Khánh Thy ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho người phụ nữ trúng số 2 tờ. Theo đó, 2 tờ có dãy số 924872 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 8 trúng an ủi trị giá 100 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 724872.



2 tờ vé số trúng an ủi được đại lý đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 8 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 2 tờ vé số này là nữ công nhân. Thấy người bán dạo đến mời, chị ấy mua ủng hộ 2 tờ không ngờ trúng số. Người này nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Vừa có kết quả, chủ nhân ngay lập tức đến đại lý đổi thưởng, bày tỏ sự mừng rỡ vì bỗng có số tiền lớn. Tôi kinh doanh vé số mới vài tháng nay và thỉnh thoảng đổi thưởng cho khách trúng số", phía đại lý vé số Khánh Thy cho hay.

Mới đây, phí đại lý vé số Nhựt Phụng ở phường Gò Công, Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 3 tờ vé số trúng giải an ủi đài Trà Vinh.

Theo đó, những tờ vé số may mắn có dãy 681142, trong khi giải độc đắc của đài mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 8 thuộc về những tờ vé có dãy số 081142. Đại lý hỗ trợ đổi thưởng cho khách với tổng số tiền 150 triệu (chưa tính thuế).

Trong khi đó, đại lý vé số Phát Tài ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cũng chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 2 tờ vé số giải khuyến khích cho khách trúng đài Bình Dương mở thưởng ngày 15.8.