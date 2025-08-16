Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 8: Nữ công nhân bất ngờ trúng số

Cao An Biên - Dương Lan
16/08/2025 19:31 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 8, nữ công nhân ở Đồng Tháp mừng rỡ vì trúng số 2 tờ.

Đại lý vé số Khánh Thy ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho người phụ nữ trúng số 2 tờ. Theo đó, 2 tờ có dãy số 924872 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 8 trúng an ủi trị giá 100 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 724872.

Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 8: Nữ công nhân bất ngờ trúng số 2 tờ - Ảnh 1.

2 tờ vé số trúng an ủi được đại lý đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 8

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 2 tờ vé số này là nữ công nhân. Thấy người bán dạo đến mời, chị ấy mua ủng hộ 2 tờ không ngờ trúng số. Người này nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Vừa có kết quả, chủ nhân ngay lập tức đến đại lý đổi thưởng, bày tỏ sự mừng rỡ vì bỗng có số tiền lớn. Tôi kinh doanh vé số mới vài tháng nay và thỉnh thoảng đổi thưởng cho khách trúng số", phía đại lý vé số Khánh Thy cho hay.

Mới đây, phí đại lý vé số Nhựt Phụng ở phường Gò Công, Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 3 tờ vé số trúng giải an ủi đài Trà Vinh.

Theo đó, những tờ vé số may mắn có dãy 681142, trong khi giải độc đắc của đài mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 8 thuộc về những tờ vé có dãy số 081142. Đại lý hỗ trợ đổi thưởng cho khách với tổng số tiền 150 triệu (chưa tính thuế).

Trong khi đó, đại lý vé số Phát Tài ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cũng chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 2 tờ vé số giải khuyến khích cho khách trúng đài Bình Dương mở thưởng ngày 15.8.

Tin liên quan

Trúng độc đắc xổ số miền Nam 4 tỉ: Vợ chồng từ TP.HCM về quê đổi thưởng

Trúng độc đắc xổ số miền Nam 4 tỉ: Vợ chồng từ TP.HCM về quê đổi thưởng

Vợ chồng quê Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) mua vé số ở TP.HCM, sau khi trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 14 tháng 8 liền về quê đổi thưởng.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 16 tháng 8 xổ số miền Nam ngày 16.8 xổ số miền Nam 16.8 xổ số miền Nam hôm nay xổ số Bình Phước ngày 16 tháng 8 XSMN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận