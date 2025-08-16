Trúng độc đắc xổ số miền Nam 4 tỉ: Vợ chồng từ TP.HCM về quê đổi thưởng

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho vợ chồng trúng độc đắc 2 tờ vé số. Theo đó, 2 tờ có dãy số 666272 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 8 trúng độc đắc 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Những tờ vé số trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 8 ẢNH: NVCC

"Vợ chồng lên TP.HCM làm thuê, người bán dạo mời nên mua 2 tờ không ngờ trúng độc đắc. Sau khi có kết quả, họ về quê đổi thưởng, nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt. Có tiền trúng số, họ dự định sẽ chia cho anh em một ít, số tiền còn lại trước mắt gửi ngân hàng sau đó sẽ làm ăn, không lên TP.HCM làm thuê nữa. Bỗng dưng có số tiền lớn, vợ chồng họ mừng rỡ, cuộc sống từ nay sẽ không còn khó khăn", anh Phú Vinh bày tỏ.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được mạng xã hội chia sẻ. Nhiều người gửi lời chúc tới chủ nhân may mắn cũng như xin vía trúng xổ số miền Nam những ngày tiếp theo.

Mới đây, phía đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 8 liền đổi 7 tờ vé số trúng giải khuyến khích cho khách. Theo đó, những tờ vé có dãy 666772 thuộc đài Bình Thuận.

Trong khi giải độc đắc của đài trên thuộc về những tờ vé có dãy số 666272. Như vậy, tổng số tiền mà khách nhận được là 42 triệu đồng. Đại lý cho biết đã đổi thưởng toàn bộ tiền mặt cho vị khách may mắn.