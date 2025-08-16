Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Trúng độc đắc xổ số miền Nam 4 tỉ: Vợ chồng từ TP.HCM về quê đổi thưởng

Dương Lan - Cao An Biên
16/08/2025 12:56 GMT+7

Vợ chồng quê Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) mua vé số ở TP.HCM, sau khi trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 14 tháng 8 liền về quê đổi thưởng.

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho vợ chồng trúng độc đắc 2 tờ vé số. Theo đó, 2 tờ có dãy số 666272 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 8 trúng độc đắc 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Trúng độc đắc xổ số miền Nam 4 tỉ: Khách mua ở TP.HCM, về quê đổi thưởng - Ảnh 1.

Những tờ vé số trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 8

ẢNH: NVCC

"Vợ chồng lên TP.HCM làm thuê, người bán dạo mời nên mua 2 tờ không ngờ trúng độc đắc. Sau khi có kết quả, họ về quê đổi thưởng, nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt. Có tiền trúng số, họ dự định sẽ chia cho anh em một ít, số tiền còn lại trước mắt gửi ngân hàng sau đó sẽ làm ăn, không lên TP.HCM làm thuê nữa. Bỗng dưng có số tiền lớn, vợ chồng họ mừng rỡ, cuộc sống từ nay sẽ không còn khó khăn", anh Phú Vinh bày tỏ.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được mạng xã hội chia sẻ. Nhiều người gửi lời chúc tới chủ nhân may mắn cũng như xin vía trúng xổ số miền Nam những ngày tiếp theo. 

Mới đây, phía đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 8 liền đổi 7 tờ vé số trúng giải khuyến khích cho khách. Theo đó, những tờ vé có dãy 666772 thuộc đài Bình Thuận.

Trong khi giải độc đắc của đài trên thuộc về những tờ vé có dãy số 666272. Như vậy, tổng số tiền mà khách nhận được là 42 triệu đồng. Đại lý cho biết đã đổi thưởng toàn bộ tiền mặt cho vị khách may mắn.

Tin liên quan

4 người trúng độc đắc 10 tờ xổ số miền Nam, đại lý liên tục đổi thưởng

4 người trúng độc đắc 10 tờ xổ số miền Nam, đại lý liên tục đổi thưởng

Một đại lý ở TP.HCM liên tục đổi thưởng vé số trúng độc đắc cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 8.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 14 tháng 8 xổ số miền Nam ngày 14.8 xổ số miền Nam hôm nay XSMN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận