Đời sống Cộng đồng

Trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 8, nhiều khách liền đi đổi thưởng

Cao An Biên - Dương Lan
14/08/2025 18:37 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 8 chiều nay, nhiều khách đến đại lý đổi thưởng liền tay.

Phía đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 8 liền đổi 7 tờ vé số trúng giải khuyến khích cho khách. Theo đó, những tờ vé có dãy 666772 thuộc đài Bình Thuận.

Trong khi giải độc đắc của đài trên thuộc về những tờ vé có dãy số 666272. Như vậy, tổng số tiền mà khách nhận được là 42 triệu đồng. Đại lý cho biết đã đổi thưởng toàn bộ tiền mặt cho vị khách may mắn.

Trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 8, nhiều khách liền đi đổi thưởng- Ảnh 1.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 8, khách đi đổi thưởng ngay

ẢNH: NVCC

"Khách trúng số là nam, khoảng 30 tuổi là người địa phương. Trúng số, tất nhiên ai cũng mừng. Trong năm nay, tôi nhiều lần đổi thưởng cho khách nên không thể nào nhớ hết", phía đại lý chia sẻ.

Cũng theo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, phía đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá (An Giang) cũng chia sẻ hình ảnh 2 tờ vé số trúng giải an ủi đài An Giang đã đổi cho khách. Theo đó, những tờ vé có dãy số 392107, còn giải độc đắc của đài này là những tờ vé có dãy số 692107.

Mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh những tờ vé số may mắn chiều nay. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng tới chủ nhân may mắn cũng như mong chờ những người sở hữu tờ vé trúng độc đắc các đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh lộ diện.

Mới đây, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cho biết vừa đổi thưởng 2 tờ trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 2 tờ có dãy số 886877 thuộc đài Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 12 tháng 8 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

