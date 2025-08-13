Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 8: Đại lý TP.HCM đổi thưởng 9 tờ, chờ khách trúng độc đắc

Dương Lan - Cao An Biên
13/08/2025 18:41 GMT+7

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 8 chiều nay, đại lý ở TP.HCM liền đổi 9 tờ trúng số, tiếp tục chờ khách trúng độc đắc.

Đại lý vé số Thanh Thảo ở xã Vĩnh Lộc, TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng 9 tờ vé số trúng số. Theo đó, những tờ có dãy số 427944, 627944, 827944, 927944 thuộc đài Cần Thơ mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 8 trúng an ủi trị giá 50 triệu đồng/tờ (chưa trừ thuế). Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 527944.

"Đến thời điểm 17 giờ 30 ngày 13.8, tôi đã đổi cho khách 9 tờ trúng an ủi. Chủ nhân của 9 tờ này là 5 người, 4 người trúng 2 tờ, 1 người trúng 1 tờ. Trong số những người trúng chỉ có 1 người có hoàn cảnh khá giả còn lại đều làm mướn, thu nhập bấp bênh. Có người nhận tiền trúng số bằng tiền mặt, có người nhận qua hình thức chuyển khoản. Tôi đã bán hết cây vé có 5 số cuối là 27944, hiện đang chờ khách trúng độc đắc đến đổi thưởng. Nãy giờ chỉ mới có khách trúng an ủi đến đổi, chưa thấy chủ nhân trúng độc đắc", phía đại lý vé số Thanh Thảo cho hay.

Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 8: Đại lý TP.HCM đổi 9 tờ, chờ độc đắc - Ảnh 1.

Đại lý chụp lại những tờ vé số trúng an ủi vừa đổi cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 8

ẢNH: NVCC

Những tờ vé số trúng thưởng được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Mới đây, phía đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (thuộc H.Hóc Môn cũ, TP.HCM) vừa đổi thưởng cho một trường hợp trúng độc đắc 7 tờ, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8.

Theo đó, 7 tờ vé số may mắn có dãy 239999 thuộc đài TP.HCM có tổng giá trị 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý cử nhân viên đến Đồng Nai để đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt.

