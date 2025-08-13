Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Mua vé tứ quý 9999, công nhân trúng độc đắc 14 tỉ xổ số miền Nam

Dương Lan - Cao An Biên
13/08/2025 05:30 GMT+7

Một công nhân mua vé có số tứ quý 9999 bất ngờ trúng độc đắc 14 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8. Anh dự định mua nhà, đất và dành tiền làm ăn.

Đó là chia sẻ của anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (thuộc H.Hóc Môn cũ, TP.HCM) vừa đổi thưởng cho một trường hợp trúng độc đắc 7 tờ, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8.

Theo đó, 7 tờ vé số may mắn có dãy 239999 thuộc đài TP.HCM có tổng giá trị 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý cử nhân viên đến Đồng Nai để đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt.

Mua 7 vé tứ quý '9999' đài TP.HCM, công nhân trúng 14 tỉ xổ số miền Nam - Ảnh 1.

7 tờ vé số có tứ quý 9999 được đại lý ở TP.HCM đổi thưởng độc đắc

ẢNH: ĐẠI LÝ VÉ SỐ CUNG CẤP

"Điều thú vị là những tờ vé trúng này có dãy số tứ quý 9999 rất đẹp. Người trúng là công nhân, mua ủng hộ người bán dạo, cũng không nghĩ là sẽ trúng số. Tôi đến nhà người quen của khách để đổi thưởng", phía đại lý vé số Mỹ Hạnh chia sẻ.

Cũng theo tiết lộ của anh Lê Du, bất ngờ trúng số tiền lớn nên vị khách vô cùng vui mừng. Người này vẫn ở trọ nên dự định mua nhà, mua đất cũng như lấy tiền làm ăn. Thời gian gần đây, đại lý của anh thường xuyên đổi thưởng độc đắc cho khách không chỉ ở TP.HCM mà còn nhiều khu vực lân cận.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số có tứ quý 9999 trúng độc đắc được mạng xã hội chia sẻ. 

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cho biết cũng vừa đổi thưởng 8 tờ trúng giải nhất. Theo đó, 8 tờ có 5 số cuối là 71772 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8 trúng giải nhất với tổng số tiền là 240 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 886838.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8: Cùng mua từ người bán dạo, 2 người bất ngờ trúng lớn

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8: Cùng mua từ người bán dạo, 2 người bất ngờ trúng lớn

Trong kỳ xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8 chiều nay, 2 người ở Vĩnh Long mua vé số từ cùng 1 người bán dạo tại chợ, bất ngờ trúng giải nhất.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8 xổ số miền nam ngày 12 tháng 8 tứ quý 9999 9999 trúng độc đắc
