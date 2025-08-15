Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

4 người trúng độc đắc 10 tờ xổ số miền Nam, đại lý liên tục đổi thưởng

Dương Lan - Cao An Biên
15/08/2025 07:23 GMT+7

Một đại lý ở TP.HCM liên tục đổi thưởng vé số trúng độc đắc cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 8.

Đại lý vé số Yến Trâm ở phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM cho biết mới đây khách hàng liên tục đến đổi thưởng. Đến tối ngày 14.8, đại lý này đã đổi tổng cộng 10 tờ vé số trúng độc đắc, trị giá 20 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Những tờ vé số này có dãy 527944 thuộc đài Cần Thơ mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 8.

4 người trúng độc đắc 10 tờ xổ số miền Nam, đại lý liên tục đổi thưởng - Ảnh 1.

Đại lý vé số chụp lại những tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 13 tháng 8

ẢNH: NVCC

"10 tờ vé số này của 4 người, họ đến đổi vào các khung giờ khác nhau. 1 người trúng 5 tờ, có 2 người trúng 4 tờ (mỗi người 2 tờ), tờ còn lại của 1 người nữa. Người trúng 5 tờ làm nghề lái xe, thường xuyên mua vé số. Sau khi có kết quả, người này chạy xe đến đại lý đổi thưởng, tôi thấy ông ấy đi xe mang biển số ở Đồng Tháp (Tây Ninh cũ). Họ nhận tiền trúng số bằng tiền mặt lẫn qua hình thức chuyển khoản", phía đại lý vé số Yến Trâm cho hay.

Đây không phải là lần đầu tiên đại lý này đổi thưởng vé số trúng độc đắc cho khách. Cách đây ít ngày, đại lý cũng tiết lộ chuyện bán hết 140 tờ trúng số.

Còn đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) cho biết, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 8 đã đổi 7 tờ vé số trúng giải khuyến khích cho khách. Theo đó, những tờ vé có dãy 666772 thuộc đài Bình Thuận.

Trong khi giải độc đắc của đài trên thuộc về những tờ vé có dãy số 666272. Như vậy, tổng số tiền mà khách nhận được là 42 triệu đồng. Đại lý cho biết đã đổi thưởng toàn bộ tiền mặt cho vị khách may mắn.

