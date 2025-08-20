Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

5 người quen trúng 10 tỉ xổ số miền Nam: Người mua đất, người trang trải cuộc sống

Dương Lan - Cao An Biên
20/08/2025 06:00 GMT+7

Năm công nhân là người quen của nhau bất ngờ cùng trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 8. Phía đại lý tiết lộ chuyện đổi thưởng.

Chia sẻ với Thanh Niên mới đây, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số cấp 1 Hùng Tú nổi tiếng ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng 6 tờ vé số, trong đó có 5 tờ trúng độc đắc, 1 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 8.

Những tờ vé số trúng độc đắc thuộc đài Đồng Tháp, có dãy số may mắn 756396. Tổng giá trị của 5 tờ vé độc đắc là 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế) và tờ an ủi là 50 triệu đồng. Đại lý đã đến tận nhà để đổi thưởng.

5 người quen cùng trúng 10 tỉ xổ số miền Nam: Mua đất, trang trải cuộc sống… - Ảnh 1.

Chị Lan đổi thưởng cho khách

ẢNH: NVCC

"5 người trúng làm công nhân, là người quen, bà con của nhau. Sau khi tan làm, họ hẹn đến nhà một người ăn uống, sau đó chia nhau mấy tờ vé số vừa mua. Khi có kết quả xổ số, 4 người mỗi người trúng 1 tờ độc đắc, người còn lại trúng 1 tờ độc đắc và 1 tờ an ủi", chị Hà Tô Phương Lan chia sẻ.

Đại lý Hùng Tú đã đổi thưởng tiền mặt cho khách. Phía đại lý cho biết những người trúng số vô cùng mừng rỡ khi bất ngờ sở hữu số tiền lớn. Có người cho biết sẽ lấy tiền mua đất, có người dùng tiền trang trải cuộc sống.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc và cảnh chị Lan đổi thưởng cho khách được mạng xã hội chia sẻ nhiều. 

Phía đại lý vé số Thiên Phát ở phường Tân Phú (TP.HCM) xác nhận với Thanh Niên đã đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc cũng thuộc đài TP.HCM, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 8. Theo đó, những tờ vé may mắn có dãy số 544764. Tổng giá trị của 14 tờ này là 28 tỉ đồng (chưa tính thuế). Chủ nhân của những tờ vé đã liên hệ đại lý tới nhà đổi thưởng bằng tiền mặt.

