Đời sống Cộng đồng

4 nông dân mua vé số khi làm vườn, cùng chia giải độc đắc 8 tỉ đồng

Dương Lan - Cao An Biên
21/08/2025 07:04 GMT+7

Một đại lý vé số ở Vĩnh Long vừa đến nhà 4 người đổi thưởng 4 tờ vé số trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 8.

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho 4 người nông dân trúng độc đắc 4 tờ vé số. Theo đó, 4 tờ có dãy số 950403 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 8 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Đang hái dưa leo trong vườn, 4 người trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam - Ảnh 1.

4 tờ vé số trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 8

ẢNH: NVCC

"Mỗi người mua 1 tờ trúng độc đắc khi đang hái dưa leo trong vườn. Nhà họ cũng ở gần nhau, đều là người quen biết, là nông dân không có tiền mua nhiều. Sau khi có kết quả, mọi người nhờ đại lý đến nhà ở huyện Tiểu Cần cũ (giáp với Sóc Trăng cũ) đổi thưởng. Họ vui quá nên nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt rồi từ từ tính việc sử dụng cho hợp lý", anh Phước Danh chia sẻ.

Trước đó, phía đại lý vé số Thiên Phát ở phường Tân Phú (TP.HCM) xác nhận vừa đổi thưởng 14 tờ vé số trúng giải an ủi cho khách, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 8.

Những tờ vé số trúng giải này có dãy số may mắn 444764 thuộc đài TP.HCM. Tổng giá trị giải thưởng là 700 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 544764.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 8: Đại lý đổi thưởng 28 tờ trúng số

Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 8: Đại lý đổi thưởng 28 tờ trúng số

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 8, đại lý vé số ở Vĩnh Long liền đổi 28 tờ trúng số cho khách hàng.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 18 tháng 8 xổ số miền Nam hôm nay xổ số miền Nam ngày 18.8 XSMN Độc đắc
