Người đàn ông TP.HCM trúng độc đắc 14 tờ, nhận 28 tỉ tại nhà 5 tầng

Phía đại lý vé số Thiên Phát ở phường Tân Phú (TP.HCM) xác nhận với Thanh Niên vừa đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc cũng thuộc đài TP.HCM, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 8.

Theo đó, những tờ vé may mắn có dãy số 544764. Tổng giá trị của 14 tờ này là 28 tỉ đồng (chưa tính thuế). Chủ nhân của những tờ vé đã liên hệ đại lý tới nhà đổi thưởng bằng tiền mặt.

14 tờ vé trúng độc đắc và 14 tờ vé trúng giải an ủi đài TP.HCM theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 8 vừa được đại lý đổi thưởng ẢNH: NVCC

"Người trúng số khá giả, ở trong căn nhà 5 tầng. Khách là nam, ngoài 60 tuổi, đến đại lý khác mua và bất ngờ trúng độc đắc. Đây không phải lần đầu đại lý của chúng tôi đổi độc đắc cho khách. Tuy nhiên vì lý do riêng tư, chúng tôi không hỏi khách mục đích sử dụng số tiền", phía đại lý vé số Thiên Phát tiết lộ.

Trao đổi với Thanh Niên, phía đại lý vé số Như Ý ở phường An Lạc (TP.HCM) cho biết vừa đổi 2 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó 2 tờ có dãy số 351628 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 8, trúng độc đắc 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số này là người đàn ông làm việc gần đại lý. Sau khi biết trúng độc đắc, người này liên hệ với đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản. Anh ấy nói sẽ nghĩ đến việc mua nhà ở TP.HCM dù số tiền đó chưa thể có nhiều lựa chọn.

Đây cũng là lần đầu tiên anh ấy trúng số, cả một đêm không ngủ chờ đến sáng để đổi thưởng. Tôi kinh doanh vé số hơn chục năm nay, thường xuyên đổi thưởng cho khách trúng độc đắc", phía đại lý vé số Như Ý cho hay.