Đời sống Cộng đồng

Người đàn ông trúng 28 tỉ xổ số miền Nam, đại lý xác nhận vừa đổi thưởng

Dương Lan - Cao An Biên
23/08/2025 10:29 GMT+7

Người đàn ông ở Vĩnh Long trúng 14 tờ độc đắc xổ số miền Nam trị giá 28 tỉ đồng, đại lý xác nhận vừa đổi thưởng.

Chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên, chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long xác nhận khách vừa đến đại lý đổi thưởng 14 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 14 tờ có dãy số 601298 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 8 với tổng số tiền là 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 14 tờ vé số này là người đàn ông, đến đại lý nhận tiền trúng số hôm qua 22.8. Người này nhận 7 tỉ qua hình thức chuyển khoản, số tiền còn lại nhận tiền mặt. Ông ấy mua vé số mỗi ngày, thường xuyên mua 14 vé cùng một dãy số. Vì số tiền trúng số quá lớn nên tạm thời chủ nhân chưa nghĩ ra sẽ sử dụng tiền vào mục đích gì. Tôi thường xuyên đổi thưởng cho khách trúng số, đây là một trong những người trúng lớn nhất từ trước đến nay", chị Kiều Nguyên cho hay.

Người đàn ông trúng 28 tỉ xổ số miền Nam, đại lý xác nhận vừa đổi thưởng- Ảnh 1.

14 tờ vé số trúng độc đắc vừa được đại lý đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 8

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người nhiệt tình "xin vía". Ai nấy gửi lời chúc mừng đến chủ nhân và cho rằng người trúng quá may mắn.

Gần đây, phía đại lý vé số Chọn 57 ở Tây Ninh cũng đổi thưởng 3 tờ trúng số cho khách hàng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 8. Theo đó, 3 tờ có dãy 051303 thuộc đài Tây Ninh trúng an ủi trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy 351303.

