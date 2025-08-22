Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Vợ chồng Vĩnh Long trúng độc đắc 2 tờ xổ số miền Nam ngày 20 tháng 8

Dương Lan - Cao An Biên
22/08/2025 05:45 GMT+7

Vợ chồng ở Vĩnh Long mua 2 tờ xổ số miền Nam ngày 20 tháng 8, bất ngờ trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng và nhận thưởng qua chuyển khoản.

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 2 tờ có dãy 076945 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 8 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Họ mua chiều 20.8 và đến sáng 21.8 mới dò kết quả rồi cùng nhau đến đại lý đổi thưởng. Người vợ đi chợ thấy người bán dạo mời nên mua 2 tờ ủng hộ, không ngờ trúng độc đắc. Vợ chồng họ khá giả, nhận tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản. Tôi kiểm tra thông tin và tiến hành đổi thưởng, không quên gửi lời chúc mừng đến vợ chồng may mắn", anh Phú Vinh chia sẻ.

Vợ chồng Vĩnh Long trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 20 tháng 8 trị giá 4 tỉ đồng - Ảnh 1.

Đại lý đổi 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 20 tháng 8

ẢNH: NVCC

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc mà đại lý đổi thưởng được dân mạng chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận gửi lời chúc tới chủ nhân của những tờ vé số may mắn cũng như hy vọng bản thân sẽ trúng số.

Gần đây, phía đại lý vé số Chọn 57 ở Tây Ninh vừa đổi thưởng 3 tờ trúng số cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 8. Theo đó, 3 tờ có dãy 051303 thuộc đài Tây Ninh trúng an ủi trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy 351303.

Đại lý vé số Triều Phát ở An Giang (Kiên Giang cũ) cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 2 tờ vé số trúng an ủi cho khách. Theo đó, 2 tờ có dãy số 350396 thuộc đài An Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 8 trúng an ủi trị giá 100 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 650396.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 8: Nhiều người ở chợ Tây Ninh trúng số nhờ mua vé dạo

Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 8: Nhiều người ở chợ Tây Ninh trúng số nhờ mua vé dạo

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 8 chiều nay, nhiều người ở chợ Tây Ninh bất ngờ trúng số nhờ mua vé từ người bán dạo.

