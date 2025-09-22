Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xuất hiện 28 vé trúng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 9 đài TP.HCM, Đồng Tháp

Dương Lan - Hà Vy
22/09/2025 17:40 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 9, một đại lý vé số thông báo bán trúng 28 tờ đài TP.HCM, Đồng Tháp cho khách.

Phía đại lý vé số Phát Tài ở xã Đức Hòa (Tây Ninh) thông báo đã bán trúng 14 tờ vé đài TP.HCM và 14 tờ vé đài Đồng Tháp cho khách, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 9.

Cụ thể, 14 tờ đài TP.HCM có hai số cuối là 87 trúng giải tám, trong khi giải độc đắc của đài này hôm nay thuộc về những tờ vé có dãy số 563054. Còn những tờ vé trúng giải tám xổ số Đồng Tháp ngày 22 tháng 9 chiều nay có hai số cuối 48, trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 767276.

Xuất hiện 28 vé trúng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 9 đài TP.HCM, Đồng Tháp - Ảnh 1.
Xuất hiện 28 vé trúng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 9 đài TP.HCM, Đồng Tháp - Ảnh 2.

Những tờ vé may mắn trúng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 9 chiều nay

ẢNH: NVCC

"28 tờ này do nhiều khách khác nhau mua lẻ. Hiện đại lý của tôi đang chờ khách liên hệ đổi thưởng. Trúng nhiều hay ít, giải lớn hay nhỏ cũng là lộc khách được nhận nên ai trúng số cũng rất vui mừng", phía đại lý chia sẻ thêm.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ. Nhiều người mong chờ sự xuất hiện của những tờ vé độc đắc trúng đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau mở thưởng hôm nay, cũng có người "xin vía" để có được may mắn trúng số.

Mới đây, anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) xác nhận vừa đổi thưởng 140 tờ cho khách. Theo đó, 140 tờ có 2 số cuối là 95 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9 trúng giải tám, với tổng số tiền là 14 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 447651.

