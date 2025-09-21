Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Người đàn ông trúng 12 tỉ xổ số miền Nam đài Trà Vinh, nhận hết tiền mặt

Cao An Biên - Hà Vy
21/09/2025 05:30 GMT+7

Người đàn ông ở Vĩnh Long vừa trúng độc đắc 6 tờ xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9, đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt.

Phía đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 6 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 6 tờ có dãy số 016097 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Người đàn ông trúng 12 tỉ xổ số miền Nam đài Trà Vinh, nhận hết tiền mặt - Ảnh 1.

6 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9

ẢNH: NVCC

"Người đàn ông mua vé số mỗi ngày để chiều tối dò kết quả cho vui, không ngờ trúng độc đắc. Người này liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận hết bằng tiền mặt. Sau khi nhận tiền, chủ nhân cho anh và chị mỗi người 300 triệu đồng, số tiền còn lại giữ, chưa có ý định sử dụng. Tôi cũng rất vui vì đổi thưởng trúng độc đắc cho khách hàng", phía đại lý vé số Mai Trang cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Gần đây, anh Du Lê, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 10 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 10 tờ có dãy số 247819 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 20 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Ngoài đổi thưởng vé số trúng độc đắc, phía đại lý vé số này tiếp tục đổi thưởng trúng an ủi cho khách. Theo đó, đại lý này đổi 30 tờ vé số trúng an ủi của 2 đài khác nhau với tổng số tiền là 1,5 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 14 tờ có dãy số 347819 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9. 16 tờ có dãy số 399489 và 699489 thuộc đài An Giang mở thưởng cùng ngày.

Tin liên quan

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 đài Tây Ninh, An Giang

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 đài Tây Ninh, An Giang

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9, hàng loạt vé trúng đài Tây Ninh, An Giang liền lộ diện. Đại lý nào bán trúng?

Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9: Đại lý bán trúng 140 tờ trúng đài Bình Dương

Khách mua 10 tờ tặng hàng xóm 2 tờ, trúng độc đắc xổ số miền Nam

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9 xổ số miền Nam hôm nay kết quả xổ sổ số miền Nam XSMN trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận