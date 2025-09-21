Người đàn ông trúng 12 tỉ xổ số miền Nam đài Trà Vinh, nhận hết tiền mặt

Phía đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 6 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 6 tờ có dãy số 016097 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



6 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9 ẢNH: NVCC

"Người đàn ông mua vé số mỗi ngày để chiều tối dò kết quả cho vui, không ngờ trúng độc đắc. Người này liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận hết bằng tiền mặt. Sau khi nhận tiền, chủ nhân cho anh và chị mỗi người 300 triệu đồng, số tiền còn lại giữ, chưa có ý định sử dụng. Tôi cũng rất vui vì đổi thưởng trúng độc đắc cho khách hàng", phía đại lý vé số Mai Trang cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Gần đây, anh Du Lê, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 10 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 10 tờ có dãy số 247819 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 20 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Ngoài đổi thưởng vé số trúng độc đắc, phía đại lý vé số này tiếp tục đổi thưởng trúng an ủi cho khách. Theo đó, đại lý này đổi 30 tờ vé số trúng an ủi của 2 đài khác nhau với tổng số tiền là 1,5 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 14 tờ có dãy số 347819 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9. 16 tờ có dãy số 399489 và 699489 thuộc đài An Giang mở thưởng cùng ngày.