Đời sống Cộng đồng

Khách mua 10 tờ tặng hàng xóm 2 tờ, trúng độc đắc xổ số miền Nam

Dương Lan - Hà Vy
20/09/2025 11:45 GMT+7

Người đàn ông ở TP.HCM mua 10 tờ vé số và tặng cho hàng xóm 2 tờ. Sau khi dò kết quả, người này bất ngờ khi 10 tờ đó trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9.

Anh Du Lê, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 10 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 10 tờ có dãy số 247819 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 20 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Khách TP.HCM mua 10 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam, cho hàng xóm 2 tờ - Ảnh 1.

Những tờ vé số trúng giải thuộc đài Tây Ninh, An Giang sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9

ẢNH: NVCC

"Sau khi mua 10 tờ vé số, người này cho hàng xóm 2 tờ, sau khi dò kết quả mới biết trúng độc đắc. Khách nhận 16 tỉ tiền mặt, còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Người đàn ông có hoàn cảnh khá giả, mua vé số để dò cho vui, không ngờ trúng độc đắc. Sau khi nhận tiền trúng số, ông ấy chia cho các con, mỗi người vài tỉ, số tiền còn lại ông giữ", anh Du Lê cho hay.

Ngoài đổi thưởng vé số trúng độc đắc, phía đại lý vé số này tiếp tục đổi thưởng trúng an ủi cho khách. Theo đó, đại lý này đổi 30 tờ vé số trúng an ủi của 2 đài khác nhau với tổng số tiền là 1,5 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 14 tờ có dãy số 347819 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9. 16 tờ có dãy số 399489 và 699489 thuộc đài An Giang mở thưởng cùng ngày.

Gần đây, anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) xác nhận vừa hỗ trợ đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho khách có giá trị 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 492269 trúng xổ số miền Nam ngày 12 tháng 9 đài Bình Dương. Đại lý cho biết sau khi kiểm tra vé đã hỗ trợ đổi thưởng cho khách. Những tờ vé số này trúng gần 1 tuần trước, nhưng đến nay khách mới đi đổi thưởng.

