Đời sống Cộng đồng

Người đàn ông TP.HCM được tặng vé số, bất ngờ trúng 4 tỉ xổ số miền Nam

Dương Lan - Hà Vy
16/09/2025 05:30 GMT+7

Trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam từ 2 tờ vé số được tặng, người đàn ông ở TP.HCM liền gọi đại lý tới nhà để đổi thưởng, lấy hết tiền mặt.

Đó là chia sẻ của anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) khi vừa đổi 2 tờ vé số trúng giải độc đắc xổ số miền Nam trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 477233 thuộc đài Sóc Trăng, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9. Tuy nhiên nhiều ngày sau, khách mới liên hệ đại lý của anh Lê Du để tới nhà đổi thưởng.

Người đàn ông TP.HCM được tặng vé số: Bất ngờ trúng 4 tỉ xổ số miền Nam - Ảnh 1.

2 tờ vé số đài Sóc Trăng trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9 vừa được đại lý ở TP.HCM đổi thưởng cho khách

ẢNH: NVCC

"Khách trúng số ở TP.HCM, nhà khá giả chứ không khó khăn. Người trúng là đàn ông, ngoài 40 tuổi. Vị khách kể được tặng 2 tờ vé số và sau khi dò bất ngờ trúng độc đắc. Chúng tôi đổi thưởng toàn bộ số tiền trúng số cho khách bằng tiền mặt", phía đại lý kể.

Sau đó, hình ảnh 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Sóc Trăng được dân mạng chia sẻ cùng lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhiệt tình "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 9 hôm nay.

Được biết, đại lý vé số Mỹ Hạnh có tiếng ở TP.HCM hàng chục năm nay, nhiều lần bán trúng và đổi thưởng độc đắc cho khách.

Mới đây, phía đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 9 tờ trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 9 tờ vé số có dãy 384452 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9: Lộ diện 70 tờ trúng 3,5 tỉ đồng

Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9: Lộ diện 70 tờ trúng 3,5 tỉ đồng

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9 chiều nay, một đại lý vé số ở Vĩnh Long tiết lộ bán trúng 70 tờ trị giá 3,5 tỉ đồng.

Vừa trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 9, nhiều khách đổi thưởng ngay

Đại lý đổi thưởng hàng loạt tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
