Người đàn ông TP.HCM được tặng vé số, bất ngờ trúng 4 tỉ xổ số miền Nam

Đó là chia sẻ của anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) khi vừa đổi 2 tờ vé số trúng giải độc đắc xổ số miền Nam trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 477233 thuộc đài Sóc Trăng, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9. Tuy nhiên nhiều ngày sau, khách mới liên hệ đại lý của anh Lê Du để tới nhà đổi thưởng.

2 tờ vé số đài Sóc Trăng trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9 vừa được đại lý ở TP.HCM đổi thưởng cho khách ẢNH: NVCC

"Khách trúng số ở TP.HCM, nhà khá giả chứ không khó khăn. Người trúng là đàn ông, ngoài 40 tuổi. Vị khách kể được tặng 2 tờ vé số và sau khi dò bất ngờ trúng độc đắc. Chúng tôi đổi thưởng toàn bộ số tiền trúng số cho khách bằng tiền mặt", phía đại lý kể.

Sau đó, hình ảnh 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Sóc Trăng được dân mạng chia sẻ cùng lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhiệt tình "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 9 hôm nay.

Được biết, đại lý vé số Mỹ Hạnh có tiếng ở TP.HCM hàng chục năm nay, nhiều lần bán trúng và đổi thưởng độc đắc cho khách.

Mới đây, phía đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 9 tờ trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 9 tờ vé số có dãy 384452 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế).