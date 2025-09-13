Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9: Lộ diện 70 tờ trúng 3,5 tỉ đồng

Cao An Biên - Hà Vy
13/09/2025 17:39 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9 chiều nay, một đại lý vé số ở Vĩnh Long tiết lộ bán trúng 70 tờ trị giá 3,5 tỉ đồng.

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cho hay đã bán trúng 5 lốc tổng có 70 tờ vé số trúng an ủi. Theo đó, 70 tờ có các dãy số 484452, 684452, 784452, 884452 và 984452 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9 trúng an ủi trị giá 3 tỉ 500 triệu đồng (chưa trừ thuế). 

Mỗi dãy số có 14 tờ được đại lý bán hết trước giờ khách dò kết quả. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 384452.

"70 tờ trúng an ủi đã được đại lý bán cho khách và hiện đang chờ người trúng đến đổi thưởng. Lốc 14 tờ trúng độc đắc được đại lý giao cho bạn hàng, hy vọng chủ nhân của những tờ vé số may mắn đó sớm xuất hiện. Tôi thường xuyên bán vé số cho khách với số lượng lớn, khách mua mỗi lần 4 - 5 lốc (mỗi lốc 14 tờ) là chuyện bình thường", phía đại lý vé số Phú Vinh bày tỏ.

Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9: Lộ diện 70 tờ trúng 3 tỉ 500 triệu - Ảnh 1.

Những tờ vé số trúng an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé trúng thưởng này được mạng xã hội chia sẻ. Nhiều người mong chờ chủ nhân những tờ vé trúng độc đắc đài TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang chiều nay lộ diện.

Hôm qua, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 9, phía đại lý vé số Minh Khang ở TP.HCM xác nhận đã bán 28 tờ trúng số, trong đó có 14 tờ trúng độc đắc và 14 tờ trúng giải an ủi đài Vĩnh Long.

Theo đó, giải độc đắc của đài này ngày 12 tháng 9 thuộc về những tờ vé có dãy số 743859. Như vậy, 14 tờ độc đắc có tổng giá trị giải thưởng là 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) và 14 tờ an ủi có tổng giá trị giải thưởng là 700 triệu (chưa trừ thuế). Tổng giá trị 28 tờ trúng thưởng là 28 tỉ 700 triệu (chưa trừ thuế).

Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9 - Kết quả xổ số hôm nay thứ bảy

