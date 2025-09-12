Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 12 tháng 9: Đại lý TP.HCM bán trúng 28 tỉ 700 triệu

Dương Lan - Hà Vy
12/09/2025 17:42 GMT+7

14 tờ trúng độc đắc và 14 tờ trúng an ủi xổ số miền Nam ngày 12 tháng 9 hôm nay vừa được đại lý có tiếng ở TP.HCM xác nhận đã bán trúng cho khách.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 9, phía đại lý vé số Minh Khang ở TP.HCM xác nhận đã bán 28 tờ trúng số, trong đó có 14 tờ trúng độc đắc và 14 tờ trúng giải an ủi đài Vĩnh Long.

Theo đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số 743859. Như vậy, 14 tờ độc đắc có tổng giá trị giải thưởng là 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) và 14 tờ an ủi có tổng giá trị giải thưởng là 700 triệu (chưa trừ thuế). Tổng giá trị 28 tờ trúng thưởng là 28 tỉ 700 triệu (chưa trừ thuế).

Xổ số miền Nam ngày 12 tháng 9: 28 tỉ 700 triệu đại lý TP.HCM bán trúng - Ảnh 1.

Cọc vé đài Vĩnh Long đã được đại lý ở TP.HCM bán trúng

ẢNH: NVCC

Phía đại lý cho biết đã bán cho khách ở điểm bán trên đường Bùi Minh Trực, phường Bình Đông, TP.HCM (Q.8 cũ). "Hiện đại lý của tôi đang chờ khách tới đổi thưởng. Người đến quầy mua chủ yếu là khách mua lẻ. Đại lý của tôi nhiều lần bán trúng độc đắc", phía đại lý xác nhận.

Hình ảnh những tờ vé trúng thưởng này được mạng xã hội chia sẻ. Nhiều người mong chờ chủ nhân những tờ vé trúng độc đắc đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh chiều nay lộ diện.

Cách đây không lâu, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 8, phía đại lý vé số Minh Khang ở TP.HCM xác nhận đã bán "nguyên cây" vé số 140 tờ trúng thưởng cho khách trị giá 34,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Theo đó, những tờ vé số thuộc đài Kiên Giang. Đại lý này hiện có khoảng 25 điểm bán ở TP.HCM.

Mới đây, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 9, 5 tờ vé số trúng độc đắc đài Tây Ninh lộ diện. Phía đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh xác nhận đổi thưởng cho khách có 5 tờ vé số trúng độc đắc, có dãy số 417121 với giá trị giải thưởng 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

