Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 9: Khách trúng độc đắc 10 tỉ đài Tây Ninh

Phía đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 5 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 5 tờ có dãy số 417121 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 9 chiều nay trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân của 5 tờ vé số này là người đàn ông. Ông ấy không thường xuyên mua vé số nên không biết dò kết quả. Hôm nay, người này mua ủng hộ người bán dạo 5 tờ, nhờ hàng xóm dò giúp. Sau khi người khác báo đã trúng độc đắc ông liền đến đại lý hỏi lại và mừng rỡ nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Chủ nhân hoàn cảnh không khá giả, nói sẽ lấy tiền để mua đất, gửi vào ngân hàng", phía đại lý vé số Lan Hùng Tú cho hay.

5 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 11 tháng 9 ẢNH: NVCC

Mới hôm qua, phía đại lý vé số này cũng xác nhận bán trúng 140 tờ vé số trúng giải tư, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng. Theo đó, 140 tờ có 5 số cuối là 18072 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9 trúng giải tư trị giá 420 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 053907.

Cũng trong xổ số miền Nam ngày 11 tháng 9 chiều nay, phía đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũng xác nhận bán trúng và đổi thưởng 140 tờ trúng giải tám tổng trị giá 28 triệu đồng. Theo đó, những tờ vé có 3 số cuối là 772 thuộc đài Bình Thuận. Trong khi dãy độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé số có dãy 779229. Hình ảnh những tờ vé số trúng xổ số miền Nam chiều nay được dân mạng chia sẻ, kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mong chờ những người trúng độc đắc đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận tiếp tục lộ diện.