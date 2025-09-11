Đại lý miền Tây đổi thưởng hàng loạt vé trúng độc đắc xổ số miền Nam

Phía đại lý vé số Tùng Hiếu 2 ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 7 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 7 tờ vé số có dãy 313206 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Vị khách sau khi dò kết quả đã mừng rỡ, gọi điện nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng. Đáp ứng nhu cầu của khách, chúng tôi mang nhiều cọc tiền với mệnh giá lớn đến đổi thưởng. Chúng tôi gửi lời chúc mừng đến chủ nhân và cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của người trúng để đảm bảo sự an toàn".

Những tờ vé số trúng độc đắc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9 ẢNH: NVCC

Trong khi đó, phía đại lý vé số Tùng Hiếu cũng ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) cũng đổi thưởng 8 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 8 tờ có dãy số 870726 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 16 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

8 vé số trúng độc đắc đài Bình Phước cũng được đổi thưởng ẢNH: NVCC

Đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) xác nhận đã đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc và 2 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 9.

Theo đó, 3 tờ vé có dãy số 802214 đã trúng giải độc đắc đài Cà Mau. Phía đại lý cho biết đã tới nhà trọ của khách ở xã Đông Thạnh, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ), mang theo gần 6 tỉ tiền mặt để đổi thưởng.