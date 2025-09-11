Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Đại lý miền Tây đổi thưởng hàng loạt vé trúng độc đắc xổ số miền Nam

Cao An Biên - Hà Vy
11/09/2025 05:30 GMT+7

Hai đại lý vé số ở Đồng Tháp vừa đổi thưởng hàng loạt vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9, có đại lý mang tiền mặt đến tận nhà cho khách.

Phía đại lý vé số Tùng Hiếu 2 ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 7 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 7 tờ vé số có dãy 313206 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Vị khách sau khi dò kết quả đã mừng rỡ, gọi điện nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng. Đáp ứng nhu cầu của khách, chúng tôi mang nhiều cọc tiền với mệnh giá lớn đến đổi thưởng. Chúng tôi gửi lời chúc mừng đến chủ nhân và cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của người trúng để đảm bảo sự an toàn".

Đại lý đổi thưởng nhiều tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Hậu Giang - Ảnh 1.

Những tờ vé số trúng độc đắc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, phía đại lý vé số Tùng Hiếu cũng ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) cũng đổi thưởng 8 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 8 tờ có dãy số 870726 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 16 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Đại lý đổi thưởng nhiều tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Hậu Giang - Ảnh 2.

8 vé số trúng độc đắc đài Bình Phước cũng được đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) xác nhận đã đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc và 2 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 9.

Theo đó, 3 tờ vé có dãy số 802214 đã trúng giải độc đắc đài Cà Mau. Phía đại lý cho biết đã tới nhà trọ của khách ở xã Đông Thạnh, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ), mang theo gần 6 tỉ tiền mặt để đổi thưởng.

Tin liên quan

Người ở trọ TP.HCM trúng độc đắc 6 tỉ xổ số Cà Mau: Nhận tiền mặt, tính mua nhà

Người ở trọ TP.HCM trúng độc đắc 6 tỉ xổ số Cà Mau: Nhận tiền mặt, tính mua nhà

Hàng xóm bán vé số dạo, một người ở trọ tại TP.HCM mua 3 tờ ủng hộ và bất ngờ trúng 6 tỉ đồng xổ số miền Nam. Đại lý vé số mang tiền mặt tới nhà đổi thưởng trong đêm.

Xổ số miền Nam ngày 9 tháng 9: Bất ngờ cọc vé 140 tờ trúng đài Bạc Liêu

Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9: Vừa xuất hiện 140 tờ trúng đài Đồng Nai

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9 xổ số Hậu Giang ngày 6 tháng 9 xổ số Bình Phước ngày 6 tháng 9 xổ số miền Nam hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận