Người ở trọ TP.HCM trúng độc đắc 6 tỉ xổ số Cà Mau: Nhận tiền mặt, tính mua nhà

Câu chuyện được anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) xác nhận ngay sau khi đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc và 2 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 9.

Theo đó, 3 tờ vé có dãy số 802214 đã trúng giải độc đắc đài Cà Mau. Phía đại lý cho biết đã tới nhà trọ của khách ở xã Đông Thạnh, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ), mang theo gần 6 tỉ tiền mặt để đổi thưởng.

Những tờ vé số trúng độc đắc và an ủi vừa được đại lý Mỹ Hạnh đổi thưởng cho khách ở TP.HCM ẢNH: NVCC

"Hàng xóm bán vé số, khách mua ủng hộ vài tờ và bất ngờ trúng số tiền lớn. Họ nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Khách và gia đình ở trọ, ngày trước cũng có nhà Sài Gòn nhưng bán rồi ra ở thuê. Nay họ dự định lấy tiền mua nhà", phía đại lý chia sẻ.

Được biết đại lý vé số Mỹ Hạnh kinh doanh vé số ở TP.HCM 25 năm nay, được nhiều khách biết tới khi nhiều lần đổi thưởng độc đắc. Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng "xin vía" để trúng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9.

Mới đây, anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) chia sẻ ngay sau khi vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc đài Long An, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9.

Cụ thể, những tờ vé số có dãy may mắn 032484, tổng giá trị 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Người trúng đã mang đến đại lý vé số cấp 2 ở Vĩnh Long đổi, sau đó, đại lý này đã liên hệ với anh Quốc Duy nhờ hỗ trợ đổi thưởng.