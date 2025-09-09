20.000 đồng đổi đời: Vợ chồng người Khmer trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam

Câu chuyện được anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) chia sẻ ngay sau khi vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc đài Long An, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9.

Cụ thể, những tờ vé số có dãy may mắn 032484, tổng giá trị 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Người trúng đã mang đến đại lý vé số cấp 2 ở Vĩnh Long đổi, sau đó, đại lý này đã liên hệ với anh Quốc Duy nhờ hỗ trợ đổi thưởng.

2 tờ vé số trúng 4 tỉ đồng đài Long An vừa được đại lý đổi thưởng ẢNH: NVCC

"Người trúng là vợ chồng người Khmer. Họ mua vé ủng hộ người bán dạo, bất ngờ trúng số tiền lớn. Họ mừng lắm, lấy toàn bộ số tiền trúng thưởng bằng tiền mặt. Việc khách trúng số nhưng nhiều ngày sau, có khi hơn cả tuần mới phát hiện và đi đổi không lạ", chủ đại lý vé số Duy nổi tiếng ở miền Tây chia sẻ.

Đại diện đại lý vé số Duy cho biết thêm anh kinh doanh vé số từ năm 2019. Hiện anh có 25 điểm bán ở TP.HCM, Cần Thơ và Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Đại lý của anh nhiều lần bán trúng và đổi độc đắc cho khách.

Ngay sau đó, mạng xã hội đã chia sẻ về 2 tờ vé số trúng độc đắc may mắn này cùng lời chúc chủ sở hữu. Dân mạng cũng nhiệt tình "xin vía" để trúng xổ số miền Nam ngày 9 tháng 9.

Mới đây, xổ số miền Nam ngày 8 tháng 9, nhiều khách trúng số đài TP.HCM được đại lý đổi thưởng. Phía đại lý vé số Kim Hía ở phường Tây Thạnh (TP.HCM) xác nhận vừa đổi thưởng 8 tờ vé số trúng giải khuyến khích đài TP.HCM. Theo đó, những tờ vé có dãy số 823498, trong khi giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ có dãy 863498.