Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9: Vừa xuất hiện 14 tờ trúng đài Long An

Dương Lan - Hà Vy
06/09/2025 17:33 GMT+7

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9 chiều nay, đại lý vé số ở Vĩnh Long liền đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng số.

Phía đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách 14 tờ trúng số. Theo đó, 14 tờ có dãy số 032404 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9 trúng khuyến khích trị giá 84 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 032484.

Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9: Vừa xuất hiện 14 tờ trúng đài Long An - Ảnh 1.

14 tờ trúng khuyến khích sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 14 tờ vé số này là người phụ nữ, khách quen của đại lý. Chị ấy thường xuyên mua một lúc nhiều tờ, hôm nay mua 56 tờ, trúng khuyến khích 14 tờ. Người này nói sau khi trúng số sẽ tiếp tục mua thêm. Sau khi dò kết quả, chủ nhân liên hệ đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản. Hiện tôi tiếp tục chờ những khách khác đến đổi thưởng, hy vọng có nhiều người trúng độc đắc", phía đại lý vé số Phú Vinh chia sẻ.

Những tờ vé số trúng thưởng được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy gửi lời chúc mừng người may mắn, trông chờ chủ nhân trúng độc đắc các đài TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang hôm nay lộ diện.

Gần đây, anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) tiết lộ đại lý bán trúng 14 tờ giải nhất cho khách, mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Theo đó, những tờ vé có dãy số 98937 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 9. Theo anh Quốc Duy, khách đã đến tận quầy vé của anh mua những tờ vé trúng thưởng này. Trong khi đó, giải độc đắc của đài Trà Vinh hôm đó thuộc về những tờ vé có dãy số 451925.

Tin liên quan

Khách trúng 10 tỉ xổ số miền Nam đài Đà Lạt, đại lý đến nhà đổi thưởng

Khách trúng 10 tỉ xổ số miền Nam đài Đà Lạt, đại lý đến nhà đổi thưởng

Một đại lý vé số ở Vĩnh Long vừa đổi thưởng cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 9.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9 xổ số Long An ngày 6 tháng 9 xổ số TP.HCM ngày 6 tháng 9 xổ số Bình Phước ngày 6 tháng 9. xổ số Hậu Giang ngày 6 tháng 9 xổ số miền Nam hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận