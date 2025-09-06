Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9: Vừa xuất hiện 14 tờ trúng đài Long An

Phía đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách 14 tờ trúng số. Theo đó, 14 tờ có dãy số 032404 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9 trúng khuyến khích trị giá 84 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 032484.



14 tờ trúng khuyến khích sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 14 tờ vé số này là người phụ nữ, khách quen của đại lý. Chị ấy thường xuyên mua một lúc nhiều tờ, hôm nay mua 56 tờ, trúng khuyến khích 14 tờ. Người này nói sau khi trúng số sẽ tiếp tục mua thêm. Sau khi dò kết quả, chủ nhân liên hệ đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản. Hiện tôi tiếp tục chờ những khách khác đến đổi thưởng, hy vọng có nhiều người trúng độc đắc", phía đại lý vé số Phú Vinh chia sẻ.

Những tờ vé số trúng thưởng được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy gửi lời chúc mừng người may mắn, trông chờ chủ nhân trúng độc đắc các đài TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang hôm nay lộ diện.

Gần đây, anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) tiết lộ đại lý bán trúng 14 tờ giải nhất cho khách, mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Theo đó, những tờ vé có dãy số 98937 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 9. Theo anh Quốc Duy, khách đã đến tận quầy vé của anh mua những tờ vé trúng thưởng này. Trong khi đó, giải độc đắc của đài Trà Vinh hôm đó thuộc về những tờ vé có dãy số 451925.