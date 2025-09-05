Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Khách trúng 10 tỉ xổ số miền Nam đài Đà Lạt, đại lý đến nhà đổi thưởng

Cao An Biên - Hà Vy
05/09/2025 05:00 GMT+7

Một đại lý vé số ở Vĩnh Long vừa đổi thưởng cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 9.

Phía đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 5 tờ trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 5 tờ có dãy số 500693 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân trúng 5 tờ là phụ nữ, mua giúp người bán dạo lúc gần xổ số. Thấy người bán còn mấy vé trên tay nên chị mua hết. Sáng ngày 4.9 chị mới dò kết quả, biết trúng số nên liên hệ tôi mang tiền mặt đến nhà đổi thưởng. Gia đình vị khách khá giả, chị nói chắc chắn sẽ làm từ thiện sau khi trúng số. Bình thường, chị ấy cũng hay làm việc thiện, mừng rỡ vì giờ trúng số có thể giúp được nhiều người hơn", phía đại lý vé số Phước Danh cho hay.

Khách trúng 10 tỉ xổ số miền Nam đài Đà Lạt, đại lý đến nhà đổi thưởng- Ảnh 1.

Những tờ trúng số độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 9

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội nhận về nhiều lượt tương tác. Mọi người nhiệt tình "xin vía", không quên để lại bình luận hy vọng may mắn sẽ đến với bản thân.

Gần đây, phía đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng khuyến khích. Theo đó, 14 tờ có dãy số 626579 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 9 trúng khuyến khích trị giá 84 triệu đồng.Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 626079.

"Chủ nhân trúng số là phụ nữ, khách quen của đại lý thường xuyên mua một lúc 14 tờ cùng một dãy số. Sau khi dò kết quả, người này lập tức liên hệ đổi thưởng, đại lý đã chuyển tiền trúng số cho vị khách may mắn", phía đại lý vé số Phú Vinh cho hay.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 9: Vừa có người trúng đài Tây Ninh, Bình Thuận

Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 9: Vừa có người trúng đài Tây Ninh, Bình Thuận

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 9, 28 vé trúng đài Tây Ninh, 14 tờ vé số trúng đài Bình Thuận liền lộ diện.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 3 tháng 9 xổ số Sóc Trăng ngày 3 tháng 9 xổ số Cần Thơ ngày 3 tháng 9 xổ số đồng nai ngày 3 tháng 9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận