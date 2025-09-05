Khách trúng 10 tỉ xổ số miền Nam đài Đà Lạt, đại lý đến nhà đổi thưởng

Phía đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 5 tờ trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 5 tờ có dãy số 500693 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân trúng 5 tờ là phụ nữ, mua giúp người bán dạo lúc gần xổ số. Thấy người bán còn mấy vé trên tay nên chị mua hết. Sáng ngày 4.9 chị mới dò kết quả, biết trúng số nên liên hệ tôi mang tiền mặt đến nhà đổi thưởng. Gia đình vị khách khá giả, chị nói chắc chắn sẽ làm từ thiện sau khi trúng số. Bình thường, chị ấy cũng hay làm việc thiện, mừng rỡ vì giờ trúng số có thể giúp được nhiều người hơn", phía đại lý vé số Phước Danh cho hay.

Những tờ trúng số độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 9 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội nhận về nhiều lượt tương tác. Mọi người nhiệt tình "xin vía", không quên để lại bình luận hy vọng may mắn sẽ đến với bản thân.

Gần đây, phía đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng khuyến khích. Theo đó, 14 tờ có dãy số 626579 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 9 trúng khuyến khích trị giá 84 triệu đồng.Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 626079.

"Chủ nhân trúng số là phụ nữ, khách quen của đại lý thường xuyên mua một lúc 14 tờ cùng một dãy số. Sau khi dò kết quả, người này lập tức liên hệ đổi thưởng, đại lý đã chuyển tiền trúng số cho vị khách may mắn", phía đại lý vé số Phú Vinh cho hay.