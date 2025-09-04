Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 9: Vừa có người trúng đài Tây Ninh, Bình Thuận

Dương Lan - Hà Vy
04/09/2025 18:04 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 9, 28 vé trúng đài Tây Ninh, 14 tờ vé số trúng đài Bình Thuận liền lộ diện.

Phía đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng khuyến khích. Theo đó, 14 tờ có dãy số 626579 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 9 trúng khuyến khích trị giá 84 triệu đồng.

Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 626079. "Chủ nhân trúng số là phụ nữ, khách quen của đại lý thường xuyên mua một lúc 14 tờ cùng một dãy số. Sau khi dò kết quả, người này lập tức liên hệ đổi thưởng, đại lý đã chuyển tiền trúng số cho vị khách may mắn", phía đại lý vé số Phú Vinh cho hay.

Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 9: Vừa có người trúng đài Tây Ninh, Bình Thuận - Ảnh 1.

Mới có kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 9, những tờ vé trúng số bắt đầu lộ diện

ẢNH: NVCC

Ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 9, phía đại lý vé số Vĩnh Tân ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng xác nhận bán trúng và đổi thưởng 28 vé trúng đài Tây Ninh. Theo đó, những tờ vé có dãy số cuối 5878, tổng giá trị 28 tờ là 11,2 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài Tây Ninh chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số 174550.

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được dân mạng chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng tới chủ nhân may mắn cũng như mong chờ sự xuất hiện của những tờ vé trúng độc đắc đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng chiều nay.

Mới đây, anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) tiết lộ ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 9, đại lý của anh liền đổi thưởng 56 tờ vé trúng giải ba, tổng giá trị 560 triệu đồng (chưa tính thuế).

Theo đó, những tờ vé trên có số cuối 51115, thuộc đài Sóc Trăng. Đại lý cho biết chủ nhân của 56 tờ trên gồm 4 người, mỗi người trúng 14 tờ, trong đó có cả anh. Anh mới đổi thưởng theo hình thức chuyển khoản cho khách trúng số.

